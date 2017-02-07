Блокада ОРДЛО: між поліцією й активістами виник конфлікт через блокування дороги

Начальник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін повідомляє, що 6 лютого біля міста Часів Яр Донеччини для розблокування дороги були задіяні сили поліції.

«Сьогодні близько 16 години поблизу міста Часів Яр невстановлені особи у балаклавах перекрили дорогу, заблокувавши проїзд автобусу з працівниками Курахівської ТЕС та іншому транспорту. Заблокували один зі шляхів, через який здійснюється життєзабезпечення регіону, рухаються аварійні служби», – написав Аброськін у Facebook.

«Поліцейські діяли у межах компетенції, незважаючи на образи та погрози, що вигукували блокувальники. Дорога була розблокована», – зазначив В’ячеслав Аброськін.

При цьому він заперечує звинувачення активістів щодо застосування поліцією сили.

«Одному із діячів, який найбільше скаржився та намагався вдарити мене по обличчю, бо, за його словами, в мене була зброя, я підставив праву щоку і показав, що насправді у мене немає зброї. Він моїм дозволом скористався. Потім я запропонував йому ліву щоку, але попередив, що втретє вже буде моя черга. Цей чоловік – мешканець Донецька. Думаю, що після цього нашого «спілкування» він заспокоїться», – зазначив начальник поліції Донеччини.

Раніше у «Штабі блокади торгівлі з окупантами» звинуватили поліцію у застосуванні проти них сили.

«При спробі затримати автобус з тітушками, які рухались у супроводі поліції у бік редуту на Бахмуті, сталось побиття ветеранів війни за незалежність спецназом донецької поліції під особистим командуванням начальника поліції Донецької області Аброськіна. Спецназ використовує гумові кийки і сльозогінний газ, зброя знята із запобіжників. При цьому всьому автобус з тітушками не був перевірений поліцією, натомість, поліція вивезла його і тітушок у невідомому напрямку», – мовиться у повідомленні.

На місці був присутній також народний депутат Семен Семенченко, він опублікував відео з місця події. На записі між Семенченком і Аброськіним виникла словесна перепалка. Семенченко був обурений, що його автомобіль заблокували силовики.

26 грудня ветерани антитерористичної операції на Донбасі заявили про початок блокування окупованих територій Донбасу.

Як повідомив другий командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногродський, до такого кроку вони вирішили вдатися після того, як бойовики не виконали вимогу щодо звільнення полонених.

Нині на лінії розмежування на Донбасі працюють чотири контрольні пункти в’їзду-виїзду.

За останніми даними СБУ, в полоні бойовиків перебувають 109 громадян України.

Звільнення заручників є однією з вимог мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу.