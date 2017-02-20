Ультиматум на тлі блокади – що буде з українськими заводами на Донбасі

Економічна блокада непідконтрольних територій вийшла на новий рівень. У Кабміні допустили оголошення надзвичайної ситуації в енергетиці, а промисловці заявили про скорочення виробництва. Водночас доменні печі на Маріупольському металургійному заводі поки що працюють – а вони безпосередньо залежать від вугілля, що коксується з непідконтрольної території. З боку угруповання «ЛНР» посипалися погрози: якщо підприємства «з того боку» не розірвуть відносини з Україною, їх відберуть у власників. Під загрозою опинилися вугільні шахти Ріната Ахметова, а також Алчевський металургійний комбінат і коксохімічний завод. У зв’язках між блокадою з українського боку і загрозами від «ЛНР»-«ДНР» розбиралися Донбас.Реалії.

Сепаратисти завдали удару по українських шахтах і заводах на окупованій території. Так звані «депутати ДНР і ЛНР» синхронно прийняли зміни у свої «закони про податкову систему». Тепер підприємства-нерезиденти зобов’язані до кінця березня перейти під юрисдикцію бойовиків – інакше їх просто «націоналізують».

«До тих підприємств, які не виконають ці вимоги, будуть застосовуватися певні санкції. А саме, будуть вводитися «державні адміністрації», – заявив так званий голова «Народної ради» угрупування «ЛНР» Володимир Дегтяренко.

Мова йде про великі об’єкти фінансово-промислових груп. А саме: про шахти компаній «ДТЕК» і «Метінвест», заводи корпорації «ІСД». Це саме ті підприємства, які возять свою продукцію – вугілля і метал – через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію. Точніше, возили – до того часу, поки залізницю не заблокували.

Остаточного удару завдали сепаратисти з новим «законом».

До цього моменту бойовики боялися підходити до великих містоутворювальних підприємств

«До цього моменту бойовики боялися підходити до великих містоутворювальних підприємств. Боялися, що їх не «похвалять» в Москві. В них було що грабувати і чим заробляти», – каже народний депутат і колишній співвласник корпорації «ІСД» Сергій Тарута.

Росії складно утримувати Донбас – журналіст

Потік фінансової допомоги з боку Росії різко збіднів – угруповання «ДНР» і «ЛНР» спершу відгородили захоплені ними території одна від одної митницями, а тепер почали приглядатися до активів українських олігархів.

«Донбас – це дуже дороге задоволення. І Росії дуже складно його утримувати. Тому вони намагаються якимось чином його оптимізувати, щоб додати певний елемент госпрозрахунку. Власники та адміністрація підприємств автоматично перетворюються на злочинців із погляду українського Кримінального кодексу. Вони стають фінансистами тероризму», – зауважує журналіст і блогер Сергій Іванов.

«Ми повинні взяти їх під контроль» – Черниш

Проблеми великого бізнесу, викликані блокадою, зіграли сепаратистам на користь, впевнені в Кабінеті міністрів. Блокада може привести до серйозних наслідків, каже міністр України з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.

Ця блокада може зараз призвести до того, що ці підприємства зупиняться

«Ця блокада може зараз призвести до того, що ці підприємства зупиняться. Люди будуть звільнені або під страхом звільнення. І аргумент буде у тих, хто зараз представляє Росію – щоб сказати: бачите, що відбувається? У нас іншого шансу немає. Ми повинні взяти їх під контроль», – заявляє міністр.

Першою жертвою подвійного удару став Алчевський металургійний комбінат у Луганській області. 13 лютого завод припинив виплавку чавуну через відсутність сировини. Жителі міста враженіі – іншої легальної роботи тут практично немає.

«Люди без зарплати, людям важко зараз… Тим більше, що основна маса зараз працює на меткомбінаті. Люди працюють зі Стаханова (стара назва Кадіївки – ред.), Перевальська – буде важко не тільки місту. Буде важко всьому району», – розповідає житель Алчевська й працівник металургійного комбінату Олександр.

Повна зупинка комбінату загрожує місту Алчевську повторенням катастрофи 2006 року, коли місто в 30-градусні морози залишилось без опалення. За тепло в Алчевську теж відповідає АМК. Ситуація небезпечна, але колишній співвласник заводу Сергій Тарута запевняє: за так званими правилами сепаратистів українські корпорації працювати не стануть.

Однозначно ці підприємства працювати ні за якими законами «ДНР»-«ЛНР» не будуть

«Однозначно ці підприємства працювати ні за якими законами «ДНР»-«ЛНР» не будуть. Гроші надходили в український бюджет. Гроші надходили, в тому числі, і на військовий збір. Надходили в пенсійний фонд – туди не поверталися! Тобто Україна отримувала більше, ніж повертала туди», – каже Тарута.

Сепаратисти вичікують, термін – до кінця березня

Власники підприємств стверджують: сепаратистам не платили ні копійки. Однак у жовтні минулого року самозваний «міністр доходів і зборів» угруповання «ДНР» заявляв протилежне.

«Ці підприємства також оплачують всі види податків і зборів в «ДНР». Так, вони, умовно, потрапили під подвійне оподаткування», – заявляв «міністр» доходів і зборів угруповання «ДНР» Олександр Тимофеєв.

Ціна питання: за даними СБУ, тільки минулогоу року підприємства, що працюють на окупованій території, принесли в український бюджет близько 31,7 мільярда гривень. У тому числі – понад 770 мільйонів військового збору. Всі ці гроші тепер теоретично можуть закрити дірки в бюджетах сепаратистських угруповань.

Я вважаю такі загрози реальними. Нам дуже багато потрібно зробити, щоб вони залишилися тільки погрозами

«Я вважаю такі загрози реальними. І нам дуже багато потрібно буде зробити – уряду, Міністерству закордонних справ, – щоб ці погрози залишилися тільки погрозами», – каже міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш.

Сепаратисти пропонують «гуманітарну допомогу»

Поки ж сепаратисти вичікують, чим закінчиться епопея з блокадою. Так звані «поправки» до податкових законів прийняті ними лише в першому читанні. До 31 березня українські власники підприємств повинні визначитися, як саме вибудовувати відносини з тими, хто фактично контролює непідконтрольну частину Донбасу. Що робити – питання відкрите.

Тим часом економічний конфлікт в зоні бойових дій перекинувся на всю Україну – Кабмін оголосив режим надзвичайної ситуації в енергетичній сфері. Сепаратисти тут же відреагували – запропонували відправляти «гуманітарну допомогу» від себе вже на підконтрольну Україні частину Донбасу.