Чим замінять антрацит: мирний атом, імпортне вугілля і вода

Київ – Більш повне використання атомної енергетики, нові лінії електропередач від АЕС до великих міст та переведення ТЕС на нові види палива – так бачать заміну вугілля з окупованих територій і на Банковій, і в експертному середовищі. Водночас переведення енергоблоків на інші типи вугілля затягується, і експерти звинувачують владу в бездіяльності, а то і в корупційних схемах постачання вугілля з окупованих територій.

Україна збільшила частку атомної енергетики у своєму загальному енергобалансі, повідомив президент держави Петро Порошенко під час засідання Ради національної безпеки і оборони 16 лютого.

«Мені приємно повідомити, що ми різко збільшили частку атомної енергетики в загальному енергетичному балансі. Було 47%, зараз стрімко наближається до 60%. А це мільйони тон вугілля, якого більше не потребує Україна», – зазначив він. При цьому голова держави висловив впевненість, що ці кроки дозволяють вийти на бажаний результат.

Президент також схвально оцінив проекти модернізації генерувальних потужностей, які використовують антрацитове вугілля, та переведення їх на вугілля газової групи.

«Мова йде про суттєве збільшення коефіцієнту корисної дії і забезпечення, щоб вони працювали на будь-яких видах пального. Незважаючи на те, що на це потрібно 2–3 роки, ця робота має розпочатися негайно і вже», – сказав президент.

​

Влада вже вдавалася до «надзвичайних заходів в енергетиці», але не була готова, що все повториться – експерти

Експерт з питань ядерної енергетики Ольга Кошарна у розмові з Радіо Свобода визнала, що українські АЕС здатні забезпечити близько 60% електрогенерації для потреб України, бо від початку російської збройної агресії на Донбасі цей сценарій українські енергетики реалізують не вперше.

«Ці «надзвичайні заходи в енергетиці» – не нові. У 2014 році, коли почалася війна, українські атомні електростанції з серпня працювали на максимальних потужностях, наближаючись до 60% від загальної електрогенерації, щоб тим часом українські ТЕС накопичили вугілля до опалювального сезону. АЕС працюють «рівно», вони не розраховані на те, щоб покривати піки споживання. Максимум, що можливо, – це тижневе регулювання, коли на вихідні трохи зменшують потужність ядерних енергоблоків. Але за технічним регламентом це теж небажано, найкраще – вивести реактори на одну потужність і не змінювати її», – пояснює експерт.

Радіо Свобода у 2014 році повідомляло про зупинку частини вугільних енергоблоків через відсутність антрациту та про віялові вимикання.

Ольга Кошарна вказує як на проблемні моменти у кроках уряду в енергетиці, так і на можливості для заміни антрацитових потужностей. Зокрема, надзвичайні заходи дають змогу регуляторові в ручному режимі «підіймати» одні блоки та зупиняти інші. В цих умовах маневрувати (збільшувати виробництво енергії у години пік) можна буде більшою мірою за рахунок гідроелекростанцій та гідроакумулювальних потужностей, ніж за рахунок вугільних ТЕС, бо з весни збільшиться кількість води у водосховищах, пояснює Кошарна. Тоді як АЕС, за її словами, забезпечать базовий середньодобовий рівень електрогенерації.

Це справжній шантаж українським урядом всього населення України задля виправдання корупційних схем постачання вугілля з зони АТО

«Атомна генерація здатна покрити 60% потреб України в електроенергії. При цьому до оголошення надзвичайних заходів АЕС працювали в режимі диспетчерських обмежень (виробляли менше електроенергії, ніж мали змогу – ред.). І ця ситуація теж не є новою: в час міністра енергетики Володимира Демчишина зупиняли частину атомних енергоблоків та імпортували електроенергію з Росії та передавали її до анексованого Криму. Такий контракт підписали з російською стороною тодішні урядовці, – пригадує Ольга Кошарна. – Нині ж склалася ситуація, яка, на мою думку, – це справжній шантаж українським урядом всього населення України задля виправдання корупційних схем постачання вугілля з зони АТО. Українців мають за дурнів»,– обурюється експерт.

Прем’єр Володимир Гройсман на такі звинувачення відповідає, що охочі можуть спробувати знайти в його діях корупцію, і «в них нічого не вийде» – про це прем’єр, зокрема, заявив на останньому засіданні уряду.

За словами Кошарної, уряди Яценюка і Гройсмана не впоралися з завданнями щодо диверсифікації постачання вугілля та не змогли замінити донбаський антрацит на інші види палива. Зі свого боку, головний редактор порталу «Цензор.нет» Юрій Бутусов нагадав, що кроки для мінімізації вугільної залежності від сепаратистів ще два роки тому передбачали відповідні рішення президента та РНБО. Уряд їх не виконав, визнає Бутусов.

​

Днями під час засідання надзвичайного енергетичного штабу керівник Міненерго Ігор Насалик стверджував, що Україна якісно підготувалася до опалювального сезону і що запасів антрациту після припинення його постачання українській енергетиці вистачить на 30–45 днів.

​

Пізніше прем’єр Володимир Гройсман заявив, що блокада торгівлі з окупованими районами Донбасу, яку ініціювали громадські активісти та частина депутатів, загрожує енергетичній безпеці України та економіці держави в цілому. Для заміни антрациту в енергетиці України потрібно не менше від трьох років, стверджує Гройсман. Схожу думку висловив і Петро Порошенко.

​

Тим часом офіційна статистика свідчить, що вугільні ТЕС забезпечують близько 30% потреб України в електроенергії та споживають 24 мільйони тонн вугілля на рік, 9 мільйонів із яких – паливо антрацитової групи, яке в Україні видобувають лише на окупованій території. Відтак антрацит задовольняє трохи більше ніж 10% енергетичних потреб держави.

​

Окрім України, великі поклади антрациту є в Росії, у Казахстані, у ПАР та в Австралії. Українські ТЕС отримують антрацит із непідконтрольних територій за ціною 1720 гривень за тонну, імпорт цього вугілля буде вдвічі дорожчим, припускає прем’єр. Однак у минулі роки уряд заявляв, що вугілля з ПАР надходить до України за ціною від 55 до 80 доларів за тонну.

Що робити, коли антрациту бракує?

Провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Сергій Дяченко у коментарі Радіо Свобода пояснив і ті екстрені кроки, до яких вдаватимуться енергетики, щоб компенсувати відсутність нових поставок антрациту, і те, що держава мала би робити стратегічно для мінімізації цієї проблеми.

«В урядовому плані надзвичайних заходів в енергетиці (його так назвали, але фактично це надзвичайний стан), крім права диспетчерів обмежувати енергоспоживання, ще передбачено, що зменшать гарячі резерви – коли вугільна електростанція працює на холостому ходу, а вугілля витрачається. А також будуть застосовувати маневрові режими для роботи атомної генерації. У тестовому режимі це відбувалося, і за умови експлуатаційних гарантій це досить цікава річ. Це можна було робити і раніше, до виникнення проблеми з поставками антрациту», – наголошує Сергій Дяченко.

Що ж до стратегічних кроків, то їх українська влада мала б розпочати ще у 2014 році, коли проблеми з постачанням вугілля лише розпочалися, каже експерт.

«Радикально – це переведення енергогенерувальних потужностей на газову групу вугілля. А також те, що тягнуть потужну лінію електропередач від Запорізької АЕС до Каховки. Нині ця атомна станція має частину «замкнених» потужностей, використання яких може зменшити споживання вугілля у регіоні. Раніше аналогічну лінію запустили від Рівненської та Хмельницької АЕС до Києва. А крім того, частина блоків, розрахованих на газове вугілля, нині чомусь не в роботі. Треба з цим розбиратися урядові спільно з компанією «ДТЕК», якій ці потужності належать», закликає Сергій Дяченко.

Експерт додає, що поступова відмова української енергетики від вугілля-антрациту збільшить її безпеку, адже держава може видобувати більше вугілля газової групи за межами збройного конфлікту на Донбасі, а крім того – за потреби завозити його з сусідньої Польщі, а не з інших куточків планети.

Минулого року міністр енергетики Ігор Насалик у коментарі Радіо Свобода запевняв, що до грудня мають переобладнати з антрациту на газове вугілля два енергоблоки державної Зміївської ТЕС на Харківщині, на випадок перебоїв з постачанням вугілля з окупованих районів. Нині міністр заявив, що робота з переобладнання цих блоків триває.​

​

Радіо Свобода звернулося за подробицями до Міністерства енергетики та до державної компанії «Центренерго», до якої входить Зміївська електростанція. Однак на момент виходу публікації міністерство та енергогенерувальна компанія коментарів не надали.

Між тим, на своєму сайті «Центренерго» повідомляє, що триває робота з переведення двох енергоблоків Зміївської ТЕС на газове вугілля.

Також повідомляється, що в результаті переговорів «Центренерго» з послом Південно-Африканської Республіки в Україні Крістіаном Бассоном сторони погодилися підписати довгостроковий контракт на постачання вугілля з ПАР до України.