Президент ввів у дію рішення РНБО щодо енергетики

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури». Цей указ оприлюднили у четвер ввечері на сайті українського президента.
Відповідне рішення РНБО ухвалила 16 лютого.
Згідно з документом, уряд має затвердити порядок переміщення товарів з і до окупованої території Донбасу, а також створити перелік товарів, заборонених для переміщення. Кабмін також має тимчасово припинити експорт вугілля з України та ухвалити нову Енергетичну стратегію України.
15 лютого уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці, які мають набути чинності у п’ятницю. У Кабміні стверджують, що це рішення ухвалили у зв’язку з блокадою на Донбасі і, як наслідок, обмеженням поставок вугілля антрацитової групи.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав розблокувати лише поставки вугілля з окупованої території Донбасу.
Поклади вугілля антрацитової групи в Україні є лише в зоні бойових дій на Донбасі.
У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду залізниці з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу.
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