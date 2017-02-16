Президент ввів у дію рішення РНБО щодо енергетики

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури». Цей указ оприлюднили у четвер ввечері на сайті українського президента.

Відповідне рішення РНБО ухвалила 16 лютого.

Згідно з документом, уряд має затвердити порядок переміщення товарів з і до окупованої території Донбасу, а також створити перелік товарів, заборонених для ‎переміщення.‎ Кабмін також має тимчасово припинити експорт вугілля з України та ухвалити нову ‎Енергетичну стратегію України.‎

15 лютого уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці, які мають набути чинності у п’ятницю. У Кабміні стверджують, що це рішення ухвалили у зв’язку з блокадою на Донбасі і, як наслідок, обмеженням поставок вугілля антрацитової групи.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав розблокувати лише поставки вугілля з окупованої території Донбасу.

Поклади вугілля антрацитової групи в Україні є лише в зоні бойових дій на Донбасі.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду залізниці з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу.