Іноземні найманці на Донбасі воюють проти України хто за гроші, хто «за марксизм» – словацький журналіст

Київ – За даними українських спецслужб, близько двохсот іноземців воює проти України у збройних угрупованнях «ДНР» і «ЛНР»: більшість з них – з Росії, але також є і бойовики з Сербії, Словаччини, Чехії, Білорусі, Франції, Італії та деяких інших країн. Досі робота з протидії та покарання іноземних найманців не була помітна, нещодавно СБУ повідомила, що ліквідувала канал перевезення західних найманців до «ЛНР», та успішно затримала бразильського бойовика – учасника бойових дій проти України з боку «ДНР».

38-річний, сім разів судимий скінхед із північної Словаччини Маріо Рейтман приїхав на Донбас воювати за угруповання «ДНР», а тим часом вдома на нього чекають правоохоронці, щоб розпочати кримінальне впровадження у новій справі «найманство», раніше його засуджували за насильство та грабіжництво. «Краще здохну в Україні за щось, ніж буду циркачем для стада овець», – цитує слова найманця з мережі Facebook місцева газета.

Як розповів Радіо Свобода словацький журналіст, автор матеріалів про європейських найманців у «ДНР» Томаш Форро, проти Рейтмана словацькі правоохоронці відкривали провадження і за розпалювання міжетнічної ворожнечі та поширення неонацистських поглядів. Таких бійців, як Рейтман, у збройному формуванні «ДНР» – чимало, як і представників кардинально протилежних їм політичних сил, радикально лівого, марксистського спрямування, стверджує Форро.

Я особисто зустрів у Донецьку людей зі Словаччини, Франції, Чехії та Іспанії

«Я особисто зустрів у Донецьку людей зі Словаччини, Франції, Чехії та Іспанії. Я би їх розділив на три групи, виходячи з їхньої мотивації: перша – це люди, які хочуть усім довести, що вони круті, є такі, і російська пропаганда їм в цьому допомагає. Друга група – це націоналісти, які і гроші заробляють на цій війні, і Росію підтримують, а третя група найманців – це ідейні ліві, які ніколи не жили у Радянському Союзі, але підтримують Москву за її нібито бажання цей Союз відродити», – зазначив Форро.

Журналіст проекту Радіо Свобода «Донбас. Реалії» Андрій Діхтяренко записав інтерв’ю з бразильським найманцем Рафаелем Маркесом Лусваргі – першим іноземцем не з Росії, засудженим українською владою за участь у війні на Донбасі.



За словами Діхтяренка, серед західних бойовиків на окупованих територіях Донбасу є також чимало професійних військових, котрі вже не можуть жити без війни. Цих людей називають «дикими гусьми», оскільки задля участі у тому чи іншому збройному конфлікті вони мандрують всією планетою, каже Діхтяренко.

Вони часто їздять по всій земній кулі, щоб взяти участь у будь-яких локальних конфліктах

«Вони часто їздять по всій земній кулі, щоб взяти участь у будь-яких локальних конфліктах. Такі люди таким чином просто тренуються, просто дивляться за ситуацією. І я не можу виключати, що серед них можуть бути якісь агенти різних розвідок, котрі просто передають інформацію про те, що коїться на цих територіях, непідконтрольних Україні, власним державам», – розповів Діхтяренко у розмові з Радіо Свобода.

СБУ: найманці потрапляють в Україну через Ростовську область Росії

Українські спецслужби з перших днів російської агресії на Донбасі відстежують, хто та яким чином потрапляє на окуповані території. За даними СБУ, перші проникнення найманців з Євросоюзу зафіксовані влітку 2014 року. У зону бойових дій такі «добровольці» потрапляли через Ростовську область Російської Федерації, про що повідомляв один з працівників українських спецслужб телеканалу «1 плюс 1».

«Перші – громадяни Франції – в’їхали на тимчасово окуповану територію України у липні 2014 року. Їхньому незаконному в’їзду сприяли певні волонтерські організації і безпосередньо спеціальні служби Росії», – повідомив представник спецслужб.​



Андрій Діхтяренко також каже про те, що українські спецслужби і силовики постійно відстежують іноземних найманців та їх пересування по неконтрольованій Києвом території. Ба більше, наразі українці відстежують пересування цих «диких гусей» у всьому світі. Про це свідчить успішно проведена спецоперація із затриманням Рафаеля Маркеса Лусваргі, каже журналіст.

«Ця історія з бразильцем, якого фактично заманили в Україну, щоб віддати під суд за все те, що він накоїв на Донбасі, свідчить: українські спецслужби все-таки непогано справляються з цією справою і роблять все можливе, щоб люди, в якій б частині світу вони зараз не знаходились, отримали покарання за злочини на Донбасі», – вважає Діхтяренко.

«Ми повинні показати, хто воює проти України» – Розумний

Іноземні уряди отримують повідомлення від українських спецслужб, наприклад, в Іспанії поліція взяла під варту вісьмох іспанців-найманців «ДНР».

Але словацький журналіст Томаш Форро не упевнений, що ті держави, чиї громадяни воюють проти України, роблять усе, щоб їх покарати після повернення додому. Частіше їх беруть під варту і потім відпускають, ймовірно, вирішивши, що вони не становлять небезпеки вдома, що сталося і з бразильським найманцем, якого потім заарештували в Україні.

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Розумний каже Радіо Свобода, що і Україна робить недостатньо, щоб показати обличчя тих, хто воює проти неї. І не домагається від закордонних урядів покарання за злочини, здійснені на території України. На думку Розумного, це потрібно робити задля просвіти тих політиків, інтелектуалів і пересічних жителів Євросоюзу, які або не розуміють, що відбувається в Україні, або успішно закривають на це очі.

Ми повинні показати, хто воює проти України. Це радикали, праві і ліві, це екстремісти, люди з насильницьким підходом до соціальної дійсності

«Ми повинні показати, хто воює проти України. Це радикали, праві і ліві, це екстремісти, люди з насильницьким підходом до соціальної дійсності. І це відповідним чином позиціонує нас у цьому світі: ми маємо нормальну країну, з нормальним прагненням бути незалежною і бути інтегрованою у передовий світ. А проти нас воюють маргінали», – зазначив Розумний.