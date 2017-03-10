Насіров і квартири у Лондоні (спецрепортаж)

Під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу відстороненому голові ДФС Роману Насірову з’ясувалося чимало невідомих фактів про життя очільника податкової. Передусім, це нібито потрійне громадянство чиновника. За даними прокуратури, Роман Насіров, крім українського, має паспорти ще двох країн – Угорщини та Великобританії. Сам Насіров спростовує наявність громадянства іншої країни. Ще торік ЗМІ з’ясували, що в Лондоні Насіров має дві квартири, які не вказані у його декларації. А це і надійна інвестиція, і такий собі «план Б» на випадок політичної турбулентності. Що це за житло та хто мешкає у лондонській квартирі Насірова, поки той під вартою, з’ясовували журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший».

Квартира у будівлі на Лаймхарбор, 3 – це далеко не адреса мільйонерів, хоча майже поруч – історичний діловий район Лондона Сіті. Типове у цьому будинку двокімнатне помешкання – мрія молодої бездітної сім’ї, якій треба було б зібрати кілька десятків тисяч фунтів першого внеску, а решту позичати у банку й надалі виплачувати позику близько 25 років.

Але для людини, у якої є зайвих півмільйона фунтів, це чудова інвестиція.

Згідно з актуальними виписками, які «Схеми» отримали з офіційного реєстру нерухомості Британії, чоловік на ім’я Роман Насіров придбав це помешкання у листопаді 2007 року. За приблизно десять років вартість типової квартири у цьому районі суттєво зросла.

За інформацією популярного британського сайту нерухомості, квартира №5 нині коштує приблизно 550 тисяч фунтів. Тут представлені навіть фотографії інтер’єру.

Востаннє вона була в оголошеннях п’ять років тому – її здавали за 1452 фунти на місяць.

Інша лондонська адреса з ім’ям Романа Насірова у документах розташована у північному Лондоні, у районі, який можна вважати ще менш заможним.

Хоча це 4-кімнатна квартира, вона набагато дешевша, бо розташована у менш престижному районі і в багатоквартирному комплексі, для соціального житла.

Документи свідчать, що тоді особа з ім’ям Роман Насіров заплатила за неї 120 тисяч фунтів. Тепер квартира коштує щонайменше удвічі більше (270 тисяч фунтів) або ж може приносити до тисячі фунтів ренти на місяць.

Так стрімко ціни у Лондоні на нерухомість ростуть не в останню чергу через іноземців, які сприймають купівлю майна в британській столиці як надійний спосіб зберегти і примножити свої статки, нерідко зароблені нечесно. Подекуди покупці навіть не сприймають її як місце для проживання, а лише – як вдалу інвестицію.

Цій проблемі присвятили чимало уваги британські активісти, журналісти та навіть письменники.

«Нерухомість не обов’язково купують, щоб жити тут, – пояснює автор книги «Лондонград» Марк Холлінгсуорт. – Це більше як інвестиція. Багатії хочуть перемістити свої гроші з Росії, України чи Казахстану і залишити їх у безпечному місці – вкласти у нерухомість в Лондоні. Це інвестиції».

Як часто відвідує свою квартиру у Лондоні на Лаймхарбор Роман Насіров? І чи мешкає у ній хтось зараз, поки власник під вартою?

На прохання програми «Схеми» місцевий житель у Британії прямує за адресою лондонських апартаментів відстороненого голови ДФС України.

Квартира №5 виявилася не порожньою, однак стороннім тут не раді. Під час спілкування через домофон невідома жінка з п'ятої квартири запевнила, що не знає пана Романа.

Так само небагатослівним виявився і працівник рецепції – він зазначив, що не знає, хто жив у квартирі №5.

Тож, швидше за все, це майно «громадянин Британії» Роман Насіров (сам він заперечує наявність громадянства іншої країни) надає в оренду, поки громадянин України Роман Насіров намагається переконати суддів, що не завдавав збитків українському державному бюджету.