Врятувати Насірова: хто ставив слідству палиці в колеса (розслідування)

За даними НАБУ та САП, керівник Державної фіскальної служби Роман Насіров завдав збитків українському бюджету на 2 мільярди гривень. Ключовий документ, на якому базується все обвинувачення, – це судово-економічна експертиза, зроблена експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз на прохання НАБУ. Та виявилось, що директор цього інституту – Олександр Рувін – згодом відкликав цю експертизу. Про те, як влада намагалась рятувати Насірова ще до вручення йому підозри, досліджувала програма «Схеми», спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».

«У чому обвинувачується Роман Насіров? Суть звинувачення полягає в тому, що фірмам, бенефеціаром яких є пан Онищенко, впродовж тривалого проміжку часу безпідставно, всупереч вимогам законодавства, надавались відстрочки у сплаті рентних платежів до бюджету. Відповідно, сума збитків, згідно з проведеною у справі економічною експертизою, складає близько двох мільярдів гривень», – заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

Що стоїть за такими заявами директора НАБУ та яким чином детективи нарахували 2 мільярди збитків, завданих Романом Насіровим?

Текст підозри, зачитаний йому у клініці «Феофанія», куди тоді ще чинний голова ДФС потрапив 2 березня, базується на ключовому документі – судово-економічній експертизі. Її на запит НАБУ провели два експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ).

Це – ключовий документ, який буде вивчатись судом для ухвалення рішення по суті: винен Насіров чи ні. Утім, як стало відомо журналістам програми «Схеми», його намагались знівелювати. Те, чиїми руками знищувався ключовий документ у справі Насірова, може свідчити про те, як влада намагалась врятувати Насірова ще до того, як ця справа стала публічною.

Відкликати експертизу зі справи та вважати її недійсною вимагав директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.

Лист за його підписом потрапив у розпорядження програми «Схеми». У ньому він повідомляє НАБУ, що голова ДФС Роман Насіров надав якісь додаткові матеріали, і робить висновок, що вони нібито мають суттєве значення.

​Варто одразу відзначити, яка була реакція на цей лист у НАБУ. Там вважають, що Рувін вчинив самодіяльність і що таке відкликання вже складеного експертного висновку не передбачене законом.

«Ми наголошуємо на тому, що ця експертиза дійсна і директор установи відповідно до Закону «Про судову експертизу» і інших нормативно-правових актів має право вносити якісь технічні виправлення у висновки експертів лише до того терміну, поки ці висновки знаходяться в установі інституту. Щойно ці висновки потрапляють на адресу тих органів, які запитували цю експертизу, жодні зміни в ній не допускаються», – розповіла прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра.

За її словами, детективи НАБУ вже викликали експертів КНДІСЕ на допит. І вони підтвердили дійсність експертизи. «Тобто вони підтвердили, що дана експертиза є дійсною і її висновки є дійсними», – повідомила Оліфіра.

НАБУ вже звернулося до Міністерства юстиції з проханням провести службову перевірку дій директора КНДІСЕ Рувіна на предмет втручання у слідство.

Антикорупційний прокурор Назар Холодницький вважає, що висновок експертів КНДІСЕ є чинним на момент оголошення підозри Роману Насірову. «Для прокурора це є достатнім для оголошення підозри і проведення слідства. Якщо будуть якісь маніпуляції – будемо перевіряти це», – заявив він.

Хто такий Олександр Рувін, який намагався втрутитися в провадження НАБУ проти Насірова, та наскільки він незалежна фігура у правоохоронно-судовій системі? Адже експертизи, які готують його підлеглі, лягають в основу численних судових справ і відіграють у них ключову роль.

Журналісти «Схем» пригадали цікаву зустріч, яку вдалось зафіксувати навесні минулого року. Тоді, в травні 2016 року, в київському ресторані бізнес-центру «Леонардо» Олександр Рувін був помічений у кампанії голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Олександра Грановського. Останнього в ЗМІ неодноразово називали куратором від влади за прокуратурою та судами.

Із Грановським зустрічався той самий Рувін, який намагався втрутитися в провадження НАБУ та врятувати Насірова.

Журналісти «Схем» направили запит Олександру Рувіну з проханням прокоментувати, що змусило його відкликати ключову експертизу, яка нараховує збитки, завдані бюджету чиновником найвищого рангу. Однак відповіді не отримали. А помічник директора сказав, що той перебуває на лікарняному.

Також журналісти «Схем» запитали в Олександра Грановського, що його пов’язує з Олександром Рувіним. Народний депутат від БПП заперечив будь-який вплив на очільника Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. «Ніякого впливу на Рувіна не маю», – повідомив він

Зрештою експертиза про завдання збитків бюджету в 2 мільярди таки лягла в основу тексту підозри Роману Насірову. Але намагання директора Київського інституту експертиз Олександра Рувіна її відкликати було найвідчайдушнішою спробою врятувати Насірова ще до суду.