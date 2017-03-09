На обмеження роботи російських банків в Україні потрібна політична воля – Данилишин

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Гості передачі «Ваша Свобода»: Ярослав Колесник, віце-президент асоціації «Український кредитно-банківський союз»; Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу; Богдан Данилишин, голова Ради НБУ.
Національний банк України заявив, що може ініціювати санкції стосовно «Сбербанку», який працює в Україні, і є дочірньою компанією «Сбербанку Росії». Підставою для такої заяви стало повідомлення «Сбербанку Росії», що він готовий обслуговувати клієнтів із «паспортами» угруповань «ДНР» і «ЛНР». Ці так звані «документи» угруповань, що визнані в України терористичними, раніше своїм указом визнав президент Росії Володимир Путін. Претензії до російських банків в Україні виникли відразу після збройної агресії Росії проти України. Різного роду активісти неодноразово влаштовували акції під стінами російських фінустанов і навіть нищили окремі відділення, вимагаючи заборонити російським банкам працювати в Україні. Натомість ще минулого місяця в НБУ наголосили, що не вбачають загрози в присутності російських банків на українському ринку, адже через західні санкції росіяни навряд чи зможуть розширити свій бізнес.
Віталій Портников: Пане Данилишин, як Ви оцінюєте взагалі можливість того, що санкції проти російських банків дійсно будуть запроваджені?
Аби обмежити роботу банків з російським капіталом, потрібна політична воля. За відповідний законопроект має проголосувати Верховна Рада або рішення має ухвалити РНБО
Богдан Данилишин: Зараз в Україні працює п’ять банків з державним російським капіталом. У цих банках обслуговуються мільйони наших співвітчизників і тисячі підприємств. НБУ застосував всі обмеження, які передбачені рішенням РНБО та указами президента. Аби обмежити роботу банків з російським капіталом, потрібна політична воля. За відповідний законопроект має проголосувати Верховна Рада або рішення має ухвалити РНБО.
За останніх 3 роки частка банків з російським державним капіталом на ринку України зменшилася до 8% із 45%. Банки зменшили мережу відділень на 42%. І впродовж 3 років вклади населення у цих банках також зменшилися майже у 2 рази у гривні та майже у 4 рази в іноземній валюті. Умови рефінансування банків від НБУ однакові для всіх банків. У кожному з банків з російським капіталом ще з 2014 року працює куратор від НБУ, який ретельно відстежує всі операції. У разі виявлення неправомірних операцій, має всі інструменти для застосування відповідних заходів впливу.
– У цьому є логіка. НБУ не має вирішувати громадянство банку. Держава має вирішити, наскільки є небезпечним, з точки зору її самозбереження, існування дочірніх підприємств країни-агресора у фінансовій системі України?
Дуже погана радянська традиція – перекидати свою відповідальність на РНБО чи депутатів. НБУ має всі повноваження обмежити участь російського капіталу без всяких законів
Олександр Савченко: Саме НБУ відповідає за рух капіталу і за фінансову стабільність. Дуже погана радянська традиція – перекидати свою відповідальність на якісь колегіальні органи – на РНБО чи депутатів. НБУ має всі повноваження обмежити участь російського капіталу без всяких законів.
Щоб не дискредитувати, наприклад, Росію, треба ввести обмеження для всіх країн, що питома вага капіталу банку з будь-якої країни не може перевищувати 10%. Це елементи і фінансової стабільності, і національної. І маємо відрізняти російські банки з приватним капіталом і державним. Де приватний капітал – треба діяти у рамках європейського законодавства, де виключно російський – діяти більш оперативно.
Суспільство визначилося, в якому стані ми перебуваємо, хто є агресор, і які його цілі
Ярослав Колесник: Я завжди відчуваю такий погляд, що банки з російським капіталом нічого не порушують, тому до них не може бути будь-яких претензій. Це позиція, яку займаємо як держава, достатньо хибна. Суспільство визначилося, в якому стані ми перебуваємо, хто є агресор, і які його цілі.
Має бути політична воля. Якщо без приватного капіталу, то можливо – є «ВТБ», «Сбербанк». А є й «Альфа», яка придбала «Укрсоцбанк». «Альфа» платить у Росії податки! Ми не працюємо на випередження. Ми сьогодні не обмежуємо агресора в його потенційних наших загрозах.
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Ми – унікальна країна, де суспільство випереджає не лише політиків, але й фінансову еліту країни. Контролювати всі фінансові операції неможливо. Прийде людина і скаже перерахувати гроші, наприклад, з Києва на фінансування терористів. І ніхто у Києві не дізнається, куди пішли гроші
Олександр Савченко: Ми – унікальна країна, де суспільство випереджає не лише політиків, але й ніби інтелектуальну фінансову еліту країни. На жаль, контролювати всі фінансові операції неможливо. Операції здійснюються рядовим операціоністом. Прийде людина і скаже перерахувати гроші, наприклад, з Києва на фінансування терористів. Операціоніст може провести цю операцію! І ніхто у Києві не дізнається, куди пішли гроші.
На жаль, є тенденція, де натикають в органи влади людей, які ніби розумні, але зовсім не фахівці в цій сфері. Їм здається, що вони все контролюють, а насправді нічого не контролюють. Це дуже небезпечно.
– На початку березня було оприлюднено, що Росія минулого року стала одним з найбільших інвесторів для України. Більше 1,6 мільярда доларів були надані. Більшість з цієї суми пішло на підтримку російських банків в Україні. А чого така зацікавленість?
Ярослав Колесник: Виглядає, що 4-5 років назад материнська структура дала певні кошти для кредитування економіки. Кредитували під заставу відомих будівель в Києві, щоб тримати контроль над бізнесом. Криза завела ситуацію, що гроші сьогодні важко повернути. Материнська компанія їх з кредитної лінії у статутний фонд. Або був наданий субординований борг. «Живих» грошей прийшло надзвичайно мало.
Якщо 6 мільйонів працюючих карток видані іноземними банками, то 30-40% – російські банки
Все-таки ризики надзвичайно високі. Вплив 20% від банківської системи, плюс-мінус. Це по активах. Проблема – кредити, які надані держпідприємствам, комунальним підприємствам і так звані зарплатні проекти. Якщо 6 мільйонів працюючих карток видані іноземними банками, то близько 30-40%, до половини – російські банки. Це може бути університет, медичний заклад.
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НБУ і банки відповідають за фінансування операцій, які пов’язані з тероризмом. За це передбачається карна відповідальність
Олександр Савченко: Банкіри мають доступ до персональних даних всіх, хто відкриє рахунок – держпідприємств, міністерств, відомств. Дуже багато міністерств тримають рахунки у російських банках. І депозити. НБУ і банки відповідають за фінансування операцій, які пов’язані з тероризмом. За це передбачається карна відповідальність. Такі операції треба негайно припиняти, хто зробив ці операції – притягати до відповідальності і звільняти. Перекладання відповідальності на РНБО – верх абсурду! Колегіальний орган ніколи не приймає оперативні, вольові рішення.
– За 3 роки система мала би якось перебудуватися, щоб виключити ризики, коли системоутворюючими банками були дочірні підприємства банків країни-агресора.
Олександр Савченко: Треба обмежити питому вагу банків з російським капіталом і дати 3 роки, щоб зменшили свою долю. Це цивілізоване рішення, яке ніхто не зможе оспорити. Це компетенція НБУ, який має перевіряти походження капіталу і сам (!) визначати, який капітал його влаштовує. Зараз український бізнес не може інвестувати в банки. Від нього цураються, не дають українським бізнесменам стати банкірами. Капітал з країни-агресора Welcome!
Ситуація впирається у позицію політичної волі! У платіжці ж не буде написано, що це зарплата терористам! Відслідкувати повністю неможливо
Ярослав Колесник: Обмежити не тільки по капіталу. Активні бойові дії – обмежив би і на низку послуг банків – зарплатні проекти, кредити держпідприємствам, комунальним підприємствам. Бо вони набирають статистику, виховують лояльність. Це може бути використано проти держави. Ситуація впирається у позицію політичної волі! Це потрібно було вже давним-давно зробити офіційно, не очікуючи негативних висновків. Куратори показали свою нездатність у тих 80 банках, які були закриті. Ефективність – абсолютний нуль! У платіжці ж не буде написано, що це зарплата терористам! Відслідкувати повністю неможливо.
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