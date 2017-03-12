Для Гааги: п'ять найсучасніших російських озброєнь на Донбасі (відеодокази)

Бойовики на Донбасі «воюють радянською зброєю, яка зберігалася в донбаських шахтах» – тепер це офіційна позиція Москви в Гаазькому суді. Процес за позовом України проти Росії стартував на цьому тижні в Гаазі. Те, що Росія стверджувала, ніби сепаратисти озброєні радянською зброєю, – не новина. Однак ніхто не знав, що її дістали з донбаських шахт. Хоча, можливо, малися на увазі підземні склади стрілецької зброї в селі Парасковіївка біля Бахмута. Такі дійсно є. Однак, у 2014 році сепаратистам так і не вдалося їх захопити. А ось чим насправді бойовики вбивають українських солдатів – з’ясовували Донбас.Реалії.

Зенітно-ракетний комплекс «Бук», з якого у 2014-му збили малайзійський «Боїнг», – яскравий приклад перекидання зброї Росією на Донбас. Але, варто зазначити, далеко не єдиний. Ми зібрали й інші відеодокази наявності сучасної російської техніки в Донецькій і Луганській областях. Щось знято випадково, а щось бойовики самі охоче виставляють напоказ в інтернеті.

Танк Т-72Б3: вперше «засвітився» під Іловайськом

15 лютого 2015-го. Район Дебальцева. Британський блогер Грем Філліпс знімає свій черговий пропагандистський ролик. І навіть не підозрює, що одночасно фіксує вагомі докази участі Росії в конфлікті на сході України. Своє відео він записує, проїжджаючи повз три танки Т-72БЗ.

Т-72Б3 – основний бойовий танк збройних сил Росії. Оснащений 125-міліметровою гарматою і кулеметом. На танк встановлений динамічний захист «Контакт-5». Від попередніх варіантів модернізації Т-72Б3 відрізняється новою системою управління вогнем з білоруським прицілом «Сосна-У». У російські підрозділи надійшов у 2012 році. В Україну поставок не було.

На відео Філліпса досить чітко видно характерний приціл танка, який зовні відрізняє його від будь-яких інших модифікацій Т-72. Але це далеко не єдиний випадок, коли цей танк потрапив в об'єктив камери на Донбасі.

Кінець серпня 2014-го. Район Іловайська. Саме тут вперше і «засвітилися» новенькі російські Т-72Б3. Українські військові підбивають кілька одиниць, але, що найголовніше, – захоплюють один танк ще в робочому стані. У журналістів з'являється можливість детально зняти всю його начинку.

А це той самий приціл «Сосна-У». Уже розбитий після обстрілу:

Детально історію трофея вивчив журналіст Юрій Бутусов.

«На цьому танку танкісти 17-ї танкової бригади і полковник Євген Сидоренко очолили прорив колони наших військ з-під Іловайська в районі Многопілля. Танк здійснив прорив, але вже потім був підбитий і залишений екіпажем», – розповідає Бутусов.

БПМ-97: воює не лише на Донбасі, але і в Сирії

30 грудня 2014-го. Сепаратистський канал знімає матеріал про масштабні навчання, які почалися в угрупованні «ЛНР». Серед іншої військової техніки, в кадр потрапляє броньовик БПМ-97.

БПМ-97 – російський легкоброньований автомобіль. Випускався в модифікаціях «Постріл» і «Дозор». Використовується підрозділами сухопутних військ Російської Федерації. Залежно від модифікації, на машину може встановлюватися кулемет КПВТ або «Корд». Прийнятий на озброєння в Росії в 2009 році. В Україну поставок не було.

В черговий раз камери зафіксували російські БПМ-97 в колоні військової техніки на виїзді з Луганська в січні 2015-го. Випадковими свідками стали місцеві жителі: «Ну, в українських військ такої техніки точно немає. 100%».

Участь у конфлікті на Донбасі – не перша закордонне відрядження цих бронемашин. У спільноті «Інформнапалм», яка займається пошуком доказів присутності російських військ на сході України, знайшли фото, які підтверджують: російські БПМ-97 були помічені і в окупованих регіонах Грузії. А зовсім недавно броньовики відзначилися навіть в Сирії. Ось ці кадри:

«І тут вишенькою на торті ми побачили ці машини в Сирії під час того, як російські спецназівці драпали з Пальміри. І тому можна сказати, що російський миротворчий контингент, який розміщений в окупованих частинах Грузії, вони дарують техніку для ІДІЛ», – говорить Михайло Макарук, представник спільноти «Інформнапалм».

РЛС «Аистенок»: показали ОБСЄ

Парад у Москві 2010 року. На Красній площі – бойова техніка сухопутних військ. Проходить колона сучасних розвідувально-патрульних машин «Дозор». Глядачі параду мають можливість одними з перших побачити цю техніку.

15 січня 2015-го. Донецьк. Бойовики демонструють представникам ОБСЄ, серед яких і заступник глави місії Олександр Хуг, якісь дані. Але це не головне. Головне – на чому вони це показують. В об'єктив камери потрапляє безліч деталей, що дозволяють упізнати ще одну новітню російську розробку.

Радіолокаційна станція «Аистенок». Використовується для ведення контрбатарейної боротьби і знищення вогневих засобів противника. РЛС забезпечує розвідку вогневих позицій на дальності 10 кілометрів, виявлення рухомої наземної техніки на дальності 20 кілометрів. Вперше станція була представлена в Росії в 2008 році. В Україну поставок не було.

На відео помітно: чоловіки, які працюють з РЛС, ховають обличчя від камери. Представник «Інформнапалму» впевнений: це не місцеві, оскільки поводитися з комплексом вміють тільки спеціально навчені російські військові.

«Це верх тупізму. Ну це відверто. Показувати техніку, якої ніколи не було в Україні: не вироблялася, не постачалася, а тут показати «Аистенок». Ну це просто класно. При тому, що це високотехнологічний комплекс, давайте не будемо забувати», – зауважує Михайло Макарук.

Безпілотник «Форпост»: збитий над Водяним

21 травня 2015-го. Краматорськ. Українські військові показують журналістам уламки БПЛА «Форпост».

Російський безпілотний літальний апарат «Форпост». Ліцензійна копія ізраїльської розробки «Пошуковик». Основне завдання – ведення повітряної розвідки. Може використовуватися для наведення і коригування вогню артилерії. Розмах крила «Форпосту» – 7 метрів, довжина апарату – 5 метрів. Діє на відстані більше двохсот кілометрів. Випускають у Росії з 2012-го року. В Україну поставок не було.

Цей безпілотник збили в районі села Водяне в Донецькій області.

«Форпост», як і інші зразки складної техніки, використовується лише штатними російськими підрозділами, і немає жодного доказу того, що російське військове керівництво передавало управління цим апаратом до низькокваліфікованого персоналу», – пояснює директор інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Сергій Згурець.

ЗРК «Панцир-С1»: їздить по Луганську

8 лютого 2015-го. Луганськ. Вулиця Оборонна. Автор відео помічає військову техніку і починає знімати прямо з салону автомобіля. Перед вами один з найсучасніших зразків російського воєнпрому.

«Панцир-С1» – російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Спарені зенітні гармати «Панцира» вистрілюють по дві з половиною тисячі куль в хвилину. Так само на озброєнні комплексу 12 ракет класу «земля-повітря». Дальність роботи радіолокаційної системи – 30 кілометрів. «Панцир-С1» у російської армії з'явився в 2008 році. В Україну поставок не було.

Те, що техніка рухається саме по Луганську, – сумнівів немає. Під час зйомки комплекс проїжджає під кількома рекламними щитами. На одному з них – лідер угруповання «ЛНР» Ігор Плотницкий.

За словами військового експерта Сергія Згурця, в Україні комплекс «Панцир-С1» залишив після себе не тільки цей слід.

«Приклад використання цього комплексу відомий, коли з нього був збитий один з українських літаків, і це примусило командування українських повітряних сил розглядати заходи із захисту літаків від цих комплексів», – каже Сергій Згурець.

«На марші парадний розрахунок повітряно-космічних сил Росії. Колону ЗРПК «Панцир-С» очолює капітан Іван Большаков. Коплекс «Панцир» виробляють в місті-герої Тулі – столиці російської зброї» – виголошує диктор на московському параді.

Волонтери, які вже три роки по крихтах збирають свідчення участі збройних сил Росії в конфлікті на Донбасі, кажуть: схожих прикладів немало. Тільки «Інформнапалм» представив докази перебування на Донбасі 33-х типів техніки. Те ж стосується і військових підрозділів.

«Понад 70 військових формувань з Росії, які прибули в Україну. Географія яких починається з Курильських островів, північного флоту, і закінчується військовими підрозділами, які перебувають на окупованих територіях Грузії, в Придністров'ї», – коментує Михайло Макарук. Він розкриває секрет: матеріали «Інформнапалму» вже запросила українська сторона для перевірки і підкріплення доказової бази в Гаазі.

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