США готують сюрприз для Кремля – повернення до сили як фактору стримування – Безсмертний

Гості передачі «Ваша Свобода»: Тарас Чорновіл, політичний експерт; Роман Безсмертний, екс-представник України у політичній підгрупі Тристоронньої координаційної групи у Мінську («Скайпом»).

Росія кличе США до «Мінська». Маються на увазі зокрема переговори, що тривають понад 2 роки, хоча на Донбасі практично щодня досі гинуть люди. Пропозицію долучити США озвучив після зустрічі зі своїм німецьким колегою у Москві глава МЗС Росії Сергій Лавров. Тим часом речник російського президента Путіна Дмитро Пєсков напередодні заявив американській телекомпанії CNN, що для Дональда Трампа є низка питань, «за якими США ніколи не зможуть дійти згоди з Росією».

Олександр Лащенко: Пане Чорновіл, це блеф з вуст Сергія Лаврова, Дональд Трамп, представники Держдепартаменту можуть до «мінського процесу» долучитися, чи це пустопорожні балачки?

Зігмар Габріель, новий міністр закордонних справ Німеччини, перетворився на нормального державника. Там навіть не пахне «шредерщиною»

​Тарас Чорновіл: Це більше схоже на блеф та й на балачки теж. Зігмар Габріель, новий міністр закордонних справ Німеччини, який донедавнього часу вважався достатньо пропутінським політиком, після зайняття своєї посади моментально перетворився на нормального державника. Там навіть не пахне «шредерщиною». Приїхавши на переговори до Лаврова, поставив питання, що Америка була б дуже корисною в цьому процесі. І Лавров розуміє, що Америка включатися у ці процедури найближчим часом точно не буде, а на рівні повноправного члена «нормандської четвірки», вже «п’ятірки», точно не буде, тому що це не треба Трампу – летіти при першій потребі чи в Берлін, чи в Париж, підтримувати постійно прямий контакт з Порошенком і Путіним.

– Немає поки контактів Дональда Трампа з Петром Порошенком, як Ви вважаєте?

Держсекретар не буде літати за методом «човникової дипломатії». Для Америки ми не настільки партнери, щоб так включалася

​Тарас Чорновіл: Контакти є, які носять епізодичний характер. У «нормандській четвірці» – це є контакти, колиПорошенко може у будь-який час доби дзвонити до Меркель і пояснювати, що є такі проблеми. Такий вихід контактів передбачав би, що Трамп має з тим згодитися. Про це мови сьогодні немає. Так само держсекретар не буде літати за методом «човникової дипломатії». Поки що для Америки ми не настільки партнери, щоб так включалася.

Трамп чи його команда перебуватимуть ззаду за столом переговорів «нормандської четвірки» і досить сильно будуть впливати, далеко не на стороні Російської Федерації

Ймовірно у найближчий час Трамп чи його команда перебуватимуть ззаду за столом переговорів «нормандської четвірки» і досить сильно будуть впливати. Судячи з останніх заяв після скандалу з російськими крилатими ракетами, США будуть далеко не на стороні Російської Федерації.

Заява міністра Лаврова – спробу дискредитувати американців і дальше ліпити можливий союз Москви і Вашингтона. Всі бачать, що союзу не було, немає і він вже неможливий!

​Роман Безсмертний: Заява міністра Лаврова – Росія грала останніх півроку і гратиме на причетності Трампа до певних консультацій, діалогу з російською стороною. Я розцінюю заяву, лише як спробу дискредитувати американців і дальше ліпити можливий союз Москви і Вашингтона. Вже всі бачать, що цього союзу не було, немає і він вже неможливий!

Під час останніх візитів до Києва міністрів закордонних справ Великобританії, Польщі, а за тим і поява міністра закордонних справ Німеччини – вироблення і підготовка до нових форматів і ініціатив розв’язання нинішньої проблеми не тільки українсько-російської війни, а й регіональної проблеми безпеки, континентальної і глобальної. Заява Лаврова – це спроба торпедувати нові підходи, запропонувати на порядок денний іншу альтернативу.

– Водночас в інтерв'ю CNN Дмитро Пєсков стверджував, що перша зустріч президентів Трампа і Путіна може відбутися вже у липні цього року під час саміту G-20 у Гамбурзі, при цьому проаналізував телефонні розмови президентів наприкінці січня.

Тарас Чорновіл: По-моєму, зараз шампанське вже дуже погано йде вгору з цієї причини. Ви побачили тональність заяви Пєскова, наскільки вона обережна! Люди, які працювали з дипломатією, розуміють, що таке робоча зустріч аж на липень. Не офіційний державний візит, а робоча зустріч, яка могла б відбутися в будь-який момент на засіданнях ООН.

Росія може хотіти, побачивши, що Трамп не став своїм, його ослабити і дискредитувати

Росія може хотіти, побачивши, що Трамп не став своїм, його ослабити і, можливо, максимально дискредитувати. Крім того, будь-яка заява з російського боку, як Росія сподівається на співпрацю з США, Трампу однозначно може зараз шкодити.

«Верхня Вольта» з ракетами не може найпотужнішій країни світу – США – ставити вимогу про відновлення біполярного світу

Не треба лякатися, що вибудується якась вісь Трамп-Путін, а нам треба остерігатися, в якій ролі опинимося у тому прогнозованому протистоянні між Трампом і Путіним. А воно рано чи пізно має виникнути, тому що «Верхня Вольта» з ракетами не може найпотужнішій країни світу – США – ставити вимогу про відновлення біполярного світу.

– «Росія ніяк не перехворіє Трампом». Про це заявив у коментарі Радіо Свобода російський політичний експерт Леонід Радзиховський. Він також вважає, що Путін навряд чи хоче долучення Трампа до «Мінська», не факт, що й Трамп цього захоче, головне – перспективи «бальшой сдєлкі» доволі туманні...

Половина керівництва ІДІЛ дуже добре говорить російською

​Тарас Чорновіл: Під час першої телефонної розмови, яка вийшла явно поганою, між Трампом і Путіним, Трамп поставив питання, що його цікавить. Перше – питання, мабуть, ІДІЛ, щоб Росія здала свою агентуру. Думаю, йому вже пояснили, що половина керівництва ІДІЛ дуже добре говорить російською. Друге – його, очевидно, цікавили Іран і Китай, відмова Росії від прямої підтримки цих двох держав. По Ірану, очевидно, Росія не відмовилася. По Китаю – єдиний рятівний круг на сьогоднішній день для путінського режиму. Більше нічого Росія на розмін запропонувати не може.

– Пане Безсмертний, які перспективи взагалі «Мінська»?

«Мінськ» фіксує імпотентність цих механізмів – і ОБСЄ, і Радбезу ООН

​Роман Безсмертний: «Мінськ» залишається дієвим у двох складових. Спробувати відновити обмін незаконно утримуваних чи військовополонених і звести до мінімуму обстріли. Щодо інших напрямків, то виглядає, як примара. Без нових організаційних імпульсів «Мінськ» не є життєздатний. «Мінськ» фіксує імпотентність цих механізмів – і ОБСЄ, і Радбезу ООН.

Але тут є нюанс. Трамп і практика республіканців не передбачають формату «на полях», неофіційних речей. Або США повернуться до чітко регламентованої системи, коли сила буде відігравати фактор стримування... І це чи не єдиний фактор, який здатен впливати на Путіна. Коли я чую, що можлива зустріч Путіна і Трампа в рамках G-20... Хто сказав, що Путіна взагалі запросять на зустріч?

Відтягування зустрічі говорить, що США готують оформлений сюрприз для Кремля, суть якого, що на світову арену має вийти нова оборонна концепція, змістом якої, очевидно, буде повернення до сили як фактору стримування. Особливо по відношенню до Кремля, який пустився краю в питаннях застосування сили чи на Євразійському континенті, чи на Близькому Сході, чи в Середній Азії.

«Мінськ» став фетишем не для нас, а для світової спільноти, для ООН. Немає «Мінська» – немає санкцій. Немає «Мінська» – немає зобов’язань Росії

– Пане Чорновіл, яка роль США, і, як Ви вважаєте, «Мінськ не приречений?

​Тарас Чорновіл: Трамп збільшив бюджет оборони США на суму, яка адекватна всьому військовому бюджету Росії. Це показово. Плюс там не крадуть, там нові технології. Це не співрозмірні речі. А «Мінськ» став своєрідним фетишем не для нас, а для світової спільноти, для ООН. Немає «Мінська» – немає санкцій. Немає «Мінська» – немає зобов’язань Росії. Війна не заборонена світовим співтовариством, заборонене порушення домовленостей.