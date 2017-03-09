Голови МЗС Німеччини і Росії виступили за участь США в урегулюванні в Україні

Міністри закордонних справ Росії Сергій Лавров і Німеччини Зіґмар Ґабріель, що перебуває з візитом у Москві, виступили за залучення США до врегулювання на окупованій частині сходу України.

За словами Лаврова, на думку Москви, таке залучення було б «дуже і дуже корисним». Як сказав Ґабріель, Берлін зацікавлений, щоб США теж використовували свій вплив для виконання мінських домовленостей.

При цьому обидва дали знати, що йдеться про заклик до США долучитися до процесу паралельно з нині чинним так званим «нормандським форматом» у складі України, Росії, Німеччини і Франції, а не у вигляді його розширення.

Крім того, міністри виступили за посилення присутності спостерігачів Організації з безпеки і співпраці в Європі в зоні конфлікту.

США за попереднього президента Барака Обами брали таку паралельну участь у врегулюванні досить активно, підтримуючи Україну і вимагаючи від Росії виконання її зобов’язань за мінськими домовленостями. Адміністрація нинішнього президента Дональда Трампа ще не взялася за таку участь.