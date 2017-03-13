У Києві провели мітинг кількасот прихильників блокади, за їхніми словами, торгівлі з окупованими частинами Донбасу. Вони критикували дії силовиків, які 13 березня затримали кількадесят людей біля місць блокування на сході України, вилучивши зброю. Пізніше рушили до Адміністрації президента, де висловивши аналогічні вимоги, розійшлися. Раніше в понеділок Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 43 особи на місці блокування на станції Кривий Торець на Донеччині, їх доставили до відділків поліції.