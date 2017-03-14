Третім омбудсменом України будеш? (Огляд преси)

Хоча посаді уповноваженого Верховної Ради з прав людини без малого два десятиліття, за весь цей час її обіймали лише дві людини, констатує газета «Україна молода». Левова частка цього терміну – 14 років – випала на долю Ніни Карпачової, котра тривалий час залишалася незмінним омбудсманом. Після її відставки крісло уповноваженого дісталося Валерії Лутковській, чия п’ятирічна каденція нині добігає кінця. Втім, як зазначає видання, вона може бути переобраною й на другий термін, як це бувало в часи Ніни Карпачової. Хоча в парламенті вже думають про кандидатури, які могли б замінити Лутковську. Про них «Україна молода» розповідає в статті «Третім будеш?».

Українські волонтери стверджують в газеті «Сегодня», що армія більше не відчуває проблем з їжею, одягом та екіпіруванням. Однак автомобільного транспорту, особливо для евакуації поранених з переднього краю, як і раніше не вистачає. Для цього часто використовуються цивільні автомобілі, які волонтери перегнали в Україну з-за кордону. Журналісти обурюються, що досі, на четвертому році війни, держава так і не змогла налагодити виробництво спеціальної медичної техніки, необхідної для порятунку людей з передової.

Народні депутати, після двох тижнів простою, сьогодні знову зберуться в сесійній залі. Цього тижня депутатам потрібно буде сумлінно попрацювати у комітетах і зайнятися питанням свого бюджету. Газета «Сегодня» дізналася, які ще завдання стоять перед Верховою Радою найближчим часом. Про них видання розповідає в матеріалі «Працевлаштують» депутатів і проголосують за реєстр ВСУ».

Експерт газети «День» стверджує, що у країні з’явилися ознаки покращення економіки. Збільшилися запаси валюти, підвищують соціальні стандарти. Але немає жодного поліпшення ситуації з правами людини, переконує правозахисник Євген Захаров. Найбільше його насторожує брак милосердя з боку держави до своїх громадян. Усе йде від неефективного державного управління. Конкретніше розповідає газета «День».