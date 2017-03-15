Бойовики на Донбасі «воюють радянською зброєю, яка зберігалася в донбаських шахтах» – тепер це офіційна позиція Москви в Гаазькому суді. Процес за позовом України проти Росії стартував минулого тижня в Гаазі. Те, що Росія стверджувала, ніби бойовики озброєні радянською зброєю, – не новина. Однак ніхто не знав, що її «дістали» з донбаських шахт. Хоча, можливо, малися на увазі підземні склади стрілецької зброї в селі Парасковіївка біля Бахмута. Такі дійсно є. Однак, у 2014 році бойовикам так і не вдалося їх захопити. Чим насправді російсько-сепаратистські сили воюють на Донбасі проти України? Це з’ясовували журналісти «Донбас.Реалії».