Несподіваний прорив для України. Відразу кілька компаній-лоукостів хочуть возити українців

Київ – Долетіти з України до Познані, Любліна та Берліна, а також до Норвегії та Нідерландів без пересадок за помірну ціну, а також до низки міст США з однією пересадкою пропонують кілька авіакомпаній-лоукостів, які оголосили про початок нових рейсів із Києва та Львова. Про це повідомляють і українські урядовці та представники аеропортів, і самі авіакомпанії. Економісти та експерти з питань транспорту визнають, що ринок авіаперевезень в Україні стрімко зростає, і пояснюють це економічним зростанням та зменшенням негативних очікувань українців, які нарешті починають витрачати гроші на подорожі. Утім, частина фахівців вбачає причину не так в українській економіці, як у загальних тенденціях розвитку авіаційного транспорту в Європі.

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Один із найбільших лоукостів у Європі, ірландська компанія Ryanair, запускає рейси з України до окремих країн ЄС. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, анонсуючи спільну прес-конференцію з представниками авіаперевізника щодо нових маршрутів з України цього року.

Міністр вважає прихід нового лоукоста до України революційною подією.

«Так, це Ryanair! Приходьте на прес-конференцію! Як мінімум, одна із ключових авіаційних подій десятиліття в Україні!» – написав урядовець у соцмережах.

«15 березня у нас буде спільна прес-конференція з одним з найбільших європейських лоукостів, який оголосить про свій намір зайти на український ринок. Я сподіваюся, що 15 березня це буде і в Києві, і у Львові», – анонсує Омелян.

До прес-конференції, запланованої на 15 березня, компанія Ryanair не розголошує подробиць, звідки і куди пролягатимуть нові українські та європейські маршрути, посилаючись при цьому на «політику компанії». Однак українські користувачі вже побачили аеропорти «Київ-Жуляни» та «Львів» на нідерландській версії сайту авіаперевізника.

Першими, найімовірніше, відкриються рейси до Нідерландів, припускають експерти. Тим часом про появу низки рейсів із України заявила Німецька авіакомпанія Condor. Вона вже навесні почне літати до Києва з деяких міст США, від Каліфорнії – до Аляски, ідеться на сайті авіакомпанії.

Тим часом у Львівському аеропорту повідомляють, що тривають також переговори з норвезьким лоукостом Norvegian , який має з’єднати Львів та міста Норвегії.

Єдиний європейський лоукост, який вже багато років постійно працює в Україні, а саме компанія Wizz Air, анонсує нові рейси з Києва і Львова до Польщі та Німеччини.

​Ринок авіаперевезень зростає через очікування «безвізу» і те, що люди вже не тримають всі гроші «на чорний день» – експерти

Директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк пояснив Радіо Свобода, що такий сплеск уваги лоукостів до України викликаний стрімким зростанням ринку авіаперевезень у державі та оздоровленням її економіки загалом.

Головне – динаміка ринку авіаперевезень, який за рік зріс на 30% і продовжує зростати й нині

«Головне – динаміка ринку авіаперевезень, який за рік зріс на 30% і продовжує зростати й нині. Однак квитки на лоукости в Україні залишаються дорожчими, ніж на аналогічні перельоти між містами ЄС. Адже в Україні обсяг можливих перевезень ще не такий, щоб компанії могли агресивніше діяти, розвивати тарифну сітку і кількість рейсів. Їх з України до конкретного міста є по кілька на тиждень, тоді як у ЄС за деякими напрямками їх по кілька на день», – наголошує Сергій Вовк.

Водночас експерт попереджає, що лоукости передбачають суттєві додаткові витрати для пасажира, якщо він забув роздрукувати посадковий талон, або хоче поїсти на борту, або ж вага його багажу перевищує ліміти. Однак Україні пощастило, що її аеропорти є недостатньо завантаженими, і лоукостам тут є куди розвиватися, підсумовує аналітик.

Економіст Борис Кушнірук, зі свого боку, ключовою причиною уваги дешевих авіакомпаній до України називає те, що українці нарешті готові витрачати більше грошей на подорожі.

Суттєве зростання авіаперевезень свідчить і про зростання доходів, і про поліпшення очікувань українців

«Непрямі фактори, які вказують про зростання доходів населення – це підвищення рухливості, – каже він. – Таке суттєве зростання авіаперевезень свідчить і про зростання доходів, і про поліпшення очікувань українців. Бо раніше ті, хто мав гроші – не витрачав їх: вважав за краще тримати їх у готівці, ніж кудись їздити відпочивати».

Борис Кушнірук додає, що офіційні показники економічного зростання та індексу інфляції не відповідають дійсності. Так, він згадує про великий тіньовий сектор економіки і про те, що тіньові доходи українців нині можуть зростати швидше за офіційні.

Зі свого боку економіст Олександр Жолудь вважає, що економічне зростання в Україні не є першопричиною збільшення кількості авіаційних маршрутів із Києва та Львова.

І він, і ще частина експертів, говорять про те, що ключовими тут є загальна ситуація на ринку авіаперевезень у Європі, а також домовленості конкретних авіакомпаній з урядом та аеропортами України.