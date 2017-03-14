У вівторок ввечері, в центрі столиці, зібралося декілька сотень учасників раніше анонсованого батальйоном «ОУН» маршу добровольців. Активісти пішли до офісу олігарха Ріната Ахметова «СКМ», що на вулиці Михайлівській, де деякі учасники кидали каміння та петарди у сторону офісу, палили «фаєри». Пізніше вирушили у бік майдану Незалежності, де повернули до відділення «Альфа-банку» на Хрещатику, і вже там декілька учасників маршу побили вікна та вивіску банку. На кожній із зупинок учасників акції стояли правоохоронці.