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14 Березень 2017, Київ 23:49
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Мітинг у Полтаві проти припинення блокади ОРДЛО (відео)

Мітинг у Полтаві проти припинення блокади ОРДЛО (відео)
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У Полтаві запалили шини на площі перед обласною держадміністрацією. У такий спосіб активісти протестують проти припинення блокади окремих районів Донецької та Луганської областей. На проведеному віче було озвучене публічне звернення до президента України, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради та генерального прокурора – з вимогою припинити будь-які торгові зв’язки з ОРДЛО та Росією, ухвалити закон «Про тимчасово окуповані території», звільнити всіх незаконно затриманих учасників блокади, звільнити з посад міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голову СБУ та інших чиновників, причетних до затримань блокувальників. Відкритого листа з вимогами 15 березня о 10-й ранку активісти збираються передати керівництву Полтавської ОДА.

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