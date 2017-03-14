У Полтаві запалили шини на площі перед обласною держадміністрацією. У такий спосіб активісти протестують проти припинення блокади окремих районів Донецької та Луганської областей. На проведеному віче було озвучене публічне звернення до президента України, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради та генерального прокурора – з вимогою припинити будь-які торгові зв’язки з ОРДЛО та Росією, ухвалити закон «Про тимчасово окуповані території», звільнити всіх незаконно затриманих учасників блокади, звільнити з посад міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голову СБУ та інших чиновників, причетних до затримань блокувальників. Відкритого листа з вимогами 15 березня о 10-й ранку активісти збираються передати керівництву Полтавської ОДА.