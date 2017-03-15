15 березня у білоруських Мінську, Гродні й Могильові відбулися «Марші недармоїдів» проти декрету про соціальне утриманство. Влада Мінська дозволили мітинг чисельністю до тисячі людей. Через «податок на дармоїдство» в Білорусі з лютого проходять масові акції протесту. Згідно з новим законом, кожен офіційно непрацюючий громадянин країни повинен заплатити в бюджет близько 200 євро на рік. Після мітингів у Мінську і регіонах президент країни Олександр Лукашенко відтермінував дію цього закону на рік. Протестувальники мають намір домагатися повного скасування збору. Раніше марші пройшли в кількох містах Білорусі. На акції в місті Молодечно Мінської області були затримані лідери опозиції. (Відео Білоруської редакції Радіо Свобода)