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16 Березень 2017, Київ 22:22
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Поліцейські перекрили товарне сполучення: затримали контрабандні сосиски (відео)

Поліцейські перекрили товарне сполучення: затримали контрабандні сосиски (відео)
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Поліцейські перекрили товарне сполучення з окупованими територіями. Блокпост встановили біля селища Верхньоторецьке на Донеччині. Цією дорогою, через фіктивних підприємців тоннами завозили різні вантажі в маленьке село, а потім таємними стежками переправляли в окуповані Горлівку і Донецьк. На 3 тисячі осіб населення в селищі працює 20 продовольчих крамниць. Везуть навіть побутову техніку. Поліцейські затримали місцевого підприємця, який віз, нібито для продажу в своєму магазині, 300 кілограмів сосисок. Остаточне призначення вантажу з'ясують у відділенні поліції.

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