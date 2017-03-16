Поліцейські перекрили товарне сполучення з окупованими територіями. Блокпост встановили біля селища Верхньоторецьке на Донеччині. Цією дорогою, через фіктивних підприємців тоннами завозили різні вантажі в маленьке село, а потім таємними стежками переправляли в окуповані Горлівку і Донецьк. На 3 тисячі осіб населення в селищі працює 20 продовольчих крамниць. Везуть навіть побутову техніку. Поліцейські затримали місцевого підприємця, який віз, нібито для продажу в своєму магазині, 300 кілограмів сосисок. Остаточне призначення вантажу з'ясують у відділенні поліції.