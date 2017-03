У Києві відбулася прем’єра фільму Nothing But Lies («Нічого, Крім Брехні») режисера Тіма Уйта. Журналісти та експерти пояснюють, що таке неправдиві новини, в чому секрет їхньої популярності, та як боротися із пропагандою. У фільмі знялися Саймон Островський, відомий своїм репортажем про російську участь у війні на Донбасі Selfie Soldiers: Russia Checks in to Ukraine | VICE News, Еліот Хіггінс – засновник проекту Bellingcat, Едвард Лукас – старший редактор видання The Economist, Григорій Асмолов – дослідник медіа з Лондонської школи економіки та редактор First Draft Алістер Рід. Незабаром фільм планують показати на українському телебаченні.