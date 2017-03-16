Суд у Москві відмовся арештувати затриманого за запитом Мінська журналіста

Суд в Москві відмовився санкціонувати арешт затриманого за запитом Мінська шеф-редактора інформаційного агентства Regnum, громадянина Білорусії Юрія Баранчика.

«Дорогомилівський суд Москви не став заарештовувати нашого колегу, і найближчим часом він має вийти на волю», – , повідомив головний редактор Regnum Модест Колеров у коментарі «Интерфакс».

Колеров сподівається, що російська прокуратура, яка наразі розглядає запит Мінська про екстрадицію Баранчика, «ухвалить законне і справедливе рішення, і не буде видавати журналіста».

Модест Колеров заявив, що Юрія Баранчика у Білорусії переслідують з політичних причин. За його словами, вагомим аргументом на користь того, щоб не видавати Баранчика, є те, що громадянин Білорусії попросив політичного притулку у Росії. Відповідне клопотання журналіст написав на ім’я президента Росії Володимира Путіна з Дорогомилівського відділку поліції Москви.

15 березня у російській Москві поліція затримала шеф-редактора інформаційного агентства Regnum Юрія Баранчика.

У грудні минулого року було затримано трьох журналістів Regnum – Дмитра Алімкіна, Юрія Павловця і Сергія Шиптенка. Повідомлялося, що їх підозрюють у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.