«Наш український оптимізм непереможний» – співак Ганзера щодо пісень про Путіна

Володимир Носков

Дмитро Бастанов

В ефірі програми «Радиво» – переможець першого сезону «Голос країни», один з лідерів топ-п’ятірки співаків, що їздять з концертами до вояків у зону АТО, волонтер музичного батальйону Help Army («Допоможи армії»), учасник прифронтових концертних сотень Іван Ганзера розповів, як політично-сатирична пісня про Путіна не на жарт розлютила бойовиків, яких підтримує Росія, вони почали переслідувати Івана і його родину, невідомі розтрощили машину дружини, а співакові надсилали смс-повідомлення з погрозами, а під час одного з концертів поблизу лінії фронту цілилися у його сторону з автомата.

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​«Ми співали побіля якогось невеличкого населеного пункту. Хлопці потім розповідали, що вийшов якийсь чоловік зі зброєю і почав цілити в нашу сторону, в бік військових. Потім довелося закінчити концерт, тому що всі пішли шукати того стрілка, бо ніхто з військових не хоче, щоб у них в тилу була така людина. Таких небезпечних моментів було багато. Якось ми виступали в Трьохізбенці, наскільки я знаю, в тому сільському клубі вже не повиступаєш, в даху – дірка. Пам’ятаю, тоді був клуб переповнений людьми, а десь за метрів 400-500 – блокпост, і ми виступаємо – падають міни, підлога дрижить. Що найцікавіше – ніхто з людей не пішов додому з того концерту, всі як сиділи, так і сиділи. І з артистів ніхто не перелякався. Про виступ на сцені в касках чи бронежилетах говорити не доводиться», – каже Іван Ганзера.

Було б гірше, якщо б, коли звучало слово «Путін», ми би плакали і боялися. Краще посміятися

На думку Івана Ганзери, іронічні, веселі пісні, присвячені противнику чи російському президентові Володимиру Путіну, тільки допомагають людям висміяти все те, що відбувається на війні.

«Я завжди кажу, що наш український оптимізм непереможний. Було б гірше, якщо б, коли звучало слово «Путін», ми би плакали і боялися. Краще посміятися, і щоб він там десь відчув, що українці його не бояться», – переконаний співак.

Потрібна державна позиція: або ми товаришуємо з Росією, туди їздимо з виступами чи ведемо торгівлю, або припиняємо

Стосовно концертних виступів українських зірок у Росії Іван Ганзера вважає: «Потрібна державна позиція: або ми товаришуємо з Росією, туди їздимо з виступами чи ведемо торгівлю, або припиняємо».

Сам він може поїхати з концертом у Росію тільки за однієї умови, щоб заробити кошти на потреби поранених у шпиталях.

«Якби я знав, що у хлопців у шпиталях, у хлопців на позиціях усе є, то позиція була б однозначною. А так, якби були нормальні гроші за концерт і я знав, що звідти повернуся, а то у мене он яка репутація в Росії, то я би поїхав би. Приїхав би і комусь би допоміг з операцією чи протезом», – зізнається Іван Ганзера.

Співак, спостерігаючи за Юлією Самойловою, представницею Росії на «Євробачення-2017», яке цього року відбувається в Україні, висловлює упевненість, що Росія навмисно використовує її інвалідність у провокаційних цілях. Як можуть використовувати інвалідність у різних цілях, Іван знає не з чуток, бо сам має слабкий зір.

В Росії дуже важко знайти артиста, який не був у Криму, і хто би там не поїхав, усе-одно були би проблеми від СБУ

«Це все легко буде перетворити на те, що ви (українці – ред.) безсердечні, на те, що ви нічого не розумієте, на те, що ви не вмієте співчувати, знов-таки, «фашисти», «бандерівці» тощо. Мені здається, в Росії дуже важко знайти артиста, який не був у Криму, і хто би там не поїхав, усе-одно були би проблеми від СБУ. Всі ми знаємо історію Андрія Макаревича, вона чітко нам показує, якщо не згоден з позицією вседержавної пропагандистської машини, то ти працювати в Росії не будеш. Я вважаю, цю ситуацію треба просто відпустити. Росія хотіла нас спровокувати, а ми майже на те піддалися. Це – міжнародний конкурс. Якщо ви проти Росії, то давайте не виступати разом з Росією будь-де, це стосується конкурсів, спортивних подій, фестивалів, і зокрема «Євробачення». Ви висловіть чітко свою позицію: «Ми не беремо участі в цьому заході, тому що там виступає агресор, бере участь держава, яка загарбала дуже великий шматок нашої території. Якщо ми такої позиції не притримуємося, то ми не маємо права диктувати свої правила на міжнародному конкурсі «Євробачення-2017», – вважає співак.

«Я вважаю, що українська позиція в питанні Самойлової виглядала би набагато вищою і набагато більше поважали б таку позицію в Європі, якби ми не створювали перешкод для Юлії Самойлової. Її б ніхто не помітив, повірте мені, вона б приїхала, повиступала, посіла б якесь там 15 місце і поїхала б собі до дому, а так ми самі розкачуємо цю ситуацію, підіграємо величезній провокації зі сторони Росії», – додав він.

Говорячи про ймовірні провокації з боку «Азова», «Правого сектору» чи інших радикальних угруповань на адресу Юлії Самойлової у випадку дозволу СБУ на приїзд до Києва, Іван Ганзера застерігає, що вони можуть тільки грати на руку Кремля.

«Це – велика проблема. Я вважаю, що тим людям, які мають вплив на ті організації, які тільки планують собі організовувати протестні акції, вони мають замислитися, яким буде імідж України», – наголосив Іван Ганзера.

Докладніше історію співака, волонтера Івана Ганзери слухайте в аудіоподкасті «Радиво».

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