Після перебування в порту Одеси кораблі НАТО вирушають на маневри

З 17 до 20 березня в порту Одеси перебували кораблі з’єднання Постійної військово-морської протимінної групи НАТО №2 (SMNCMG2). Йдеться про морські тральщики, головним призначенням яких є виявлення та знищення морських мін: «Duero» (Іспанія), «Rottweil» (Німеччина), «Alanya» (Туреччина) і корабель забезпечення «Контр-адмірал Ксаверій Черницький» (Польща). Одесити і гості міста оглянули кораблі Північноатлантичного альянсу – на борт пускали всіх охочих.

На брифінгу в Одесі посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс зауважив, що прибуття кораблів Північноатлантичного альянсу є «доказом практичного співробітництва між Україною і НАТО».

«Це показує, що НАТО є вашим (України – ред.) другом і партнером. Мета таких спільних заходів – щоб українські Збройні сили досягли стандартів НАТО до 2020 року, як записано в офіційних документах уряду України», – додав дипломат.

Іноземні військові моряки приймали гостей та грали у футбол

Пересічні одесити, дорослі й малі, сприйняли візит кораблів із зацікавленістю. Охочі мали можливість піднятися на борт усіх чотирьох кораблів – вхід був вільним. Щоправда, екскурсія в один з днів візиту тривала всього дві години, при цьому найбільша черга «екскурсантів» спостерігалася біля штабного корабля. «Контр-адмірал Ксаверій Черницький» є одним з найновіших в складі військово-морського флоту Польщі, його було збудовано в 2001 році.

Крім цивільних громадян, на кораблях НАТО також побували майбутні офіцери українських військово-морських сил – курсанти Інституту ВМС, що після анексії Криму увійшов до складу Одеської морської академії.

В останній день візиту відбувся турнір з міні-футболу, в якому взяли участь команди з кораблів Іспанії, Німеччини, Туреччини й України. Вітчизняний флот представляли військовослужбовці бригади надводних кораблів і дивізіону пошуково-рятувальних суден. Саме вони стали переможцями товариського футбольного турніру. На другому місці іспанці, третє й четверте посіли представники ВМС Туреччини і Німеччини відповідно.

Курс на маневри

20 березня кораблі НАТО завершують візит до Одеси. Найближчими днями на іспанський «Duero», німецький «Rottweil», турецький «Alanya» і корабель управління «Контр-адмірал Ксаверій Черницький» чекають маневри, до яких буде залучено тральщик «Генічеськ» ВМС ЗС України. В морі відпрацьовуватиметься тактичне маневрування, взаємодія в радіозв’язку, окремі елементи «мінної війни» тощо.

Після анексії Криму і від початку бойових дій на сході України в Чорному морі регулярно знаходяться кораблі країн НАТО. Разом з тим, Конвенція Монтре обмежує час перебування кораблів нечорноморських держав в акваторії Чорного моря до 21 доби.