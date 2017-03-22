Нещодавно двох українських розвідників взяли в полон в угрупованні «ЛНР». На відео допитів, яке виклали бойовики, військовополонені дають шокуючі свідчення – нібито вони винні в останніх ліквідаціях одіозних лідерів угруповань «ЛНР» і «ДНР». Психологи ж кажуть – стан полонених на записі свідчить про застосування до них заборонених методів допиту. Експерти зауважують: не виключено, що заручників можуть використати у великій політиці, щоб представити Україну як «країну-терориста». (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)