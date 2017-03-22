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22 Березень 2017, Київ 19:36
Відео

Розвідники у полоні угруповання «ЛНР»: обмін за новим курсом чи «російський козир» в Гаазі (відео)

Розвідники у полоні угруповання «ЛНР»: обмін за новим курсом чи «російський козир» в Гаазі (відео)
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Нещодавно двох українських розвідників взяли в полон в угрупованні «ЛНР». На відео допитів, яке виклали бойовики, військовополонені дають шокуючі свідчення – нібито вони винні в останніх ліквідаціях одіозних лідерів угруповань «ЛНР» і «ДНР». Психологи ж кажуть – стан полонених на записі свідчить про застосування до них заборонених методів допиту. Експерти зауважують: не виключено, що заручників можуть використати у великій політиці, щоб представити Україну як «країну-терориста». (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)

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