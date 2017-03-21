«ДНР». Порожні вокзали

На окупованих територіях Донбасу маріонетки Кремля, так звані керівники «народних республік», оголосили курс на «націоналізацію» підприємств і майна України. Місцева структура «Укрзалізниці» теж підлягає підпорядкуванню окупаційній владі, яка робить спробу продемонструвати перед Кремлем здатність робити «якісний менеджмент зовнішнього управляння» підприємствами.

На сторінці «Яндексу» у графі «розклад транспорту» за майже три роки відсутності з’явились електрички, які мали з’єднати відомі кожному українцю, омиті нашою кров’ю та сльозами, Іловайськ та Дебальцеве через Торез, над яким було збито з російського «Бука» 17 липня 2014 року малайзійський Боїнг.

Саме з цієї дати було припинено рух приміських потягів через станцію Торез.

1 березня розклад «електричок» з сайту «Яндексу» зник. Через тиждень розклад з’явився, але тільки за напрямом Іловайськ-Торез – туди та звідти, вранці та ввечері. Потім маршрут подовжили до Розсипної – станції, біля якої впала кабіна збитого з «Бука» Боїнга

Оголошене 1 березня 2017 року відновлення приміських потягів мешканці Чистякова сприйняли як надію на відродження міста. Проте 1 березня розклад «електричок» з сайту «Яндексу» зник. Через тиждень розклад з’явився, але тільки за напрямом Іловайськ-Торез – туди та звідти, вранці та ввечері. Потім маршрут подовжили до Розсипної – станції, біля якої впала кабіна збитого з «Бука» Боїнга. До Дебальцева потяг так і не пішов. Мабуть, масштаб руйнувань, заподіяних облогою військ Росії Дебальцева, там настільки великий, що про будь-яке відродження не може бути й мови. Зупинка Нікішине була саме на лінії фронту.

Відроджений приміський потяг виглядає несправжнім потягом. Це плацкартний вагон, колись фірмового потягу «Донбас», що їздив до Києва з Донецька. Саме в ньому колись з’явились вперше в Україні вакуумні туалети, а квитки вирізнялись захмарною ціною. Вагон з написом «Донбас» тягне старенький маневровий тепловоз ЧМЕЗ, вироблений ще в радянські часи, з поршневими кільцями, що підлягають негайному ремонту. Ось такий вийшов локомотив «економіки» «Донецької народної республіки».

Вокзал стації Торез так і залишився закритим. Годинник, що визирає на перон, втратив стрілки. Від «Експрес банку», що колись працював в приміщенні вокзалу, залишилась пошарпана часом рекламна вивіска. Колись на вокзалі працювали дві каси; торгували газетами та смачними пиріжками. Зараз – порожні вікна і темнота. Час зупинився, нагадуючи спорожніле місто-привид Прип’ять біля Чорнобиля.

Дивують вивісці українською на працюючій на станції Торез амбулаторії лікарні міста Дебальцеве. Вказано навіть Міністерство транспорту України. Ніхто не поспішає чіпляти тут прапор з «двоголовим орлом» забавки Кремля – угруповання «ДНР». Майже на всіх коліях стоять порожні залізничні напіввагони. Захоплені колись в Україні, вони чекають на вугілля чи, може, на те, що будуть порізані на металобрухт. Мертва зона безвиході, яка впала в летаргічний сон.

Отакої, усього два потяги, але які – міжнародного сполучення!

Якщо глянути в «Яндексі» розклад не електричок, а поїздів, то в так званій «республіці» існує цілих два поїзди – №620, який прямує з Яснуватої до Успенської (станція в Ростовській області Росії), звідки їдуть електрички на Таганрог. №603 – з Яснуватої прямує у «столицю» сусідньої так званої «народної республіки» – місто Луганськ. Отакої, усього два потяги, але які – міжнародного сполучення!

Для Москви ці псевдореспубліки є полігоном для обробки гібридних технологій та «відкатів» грошей, які виділяються з бюджету Росії на підривну діяльність проти України. Впевнений у тому, що Москві нагору вже доповіли про поновлений рух приміських потягів через станцію Торез.

Кажуть, що історія інколи повторюється. Колись саме на вокзалі станції Торез, розміщувався штаб радянського «Червоного героя» Семена Будьонного, який влаштував у місті Чистяково «червоний терор». Жах у місті тривав шість днів. Про це нагадує меморіальна табличка на будівлі вокзалу. Тепер для мешканців Чистяково «терор РФ» триває вже третій рік…

Мирослав Тямущий, пенсіонер, м. Торез

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