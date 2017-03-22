Трирічна українка Злата Поплавська показала на карті світу 244 країни та території, і 170 географічних об'єктів, тим самим встановивши рекорд у номінації «Наймолодший знавець географічних об'єктів на карті світу в Україні». Реєстрація рекорду тривала 1 годину 55 хвилин, Злата часто відволікалась, але мама привертала її увагу всіма можливими методами, зокрема подарунками та солодощами. Минулого року Злата Поплавська встановила рекорд України на знання усіх без винятку країн світу.