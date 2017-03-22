Виконавчий комітет Харківської міської ради 22 березня затвердив нові тарифи на проїзд у метро, тролейбусах і трамваях. Так, вартість проїзду в підземці буде збільшена з 3 до 4 гривень, в наземному електротранспорті – із 2,5 до 3 гривень. Підставою для такого кроку, говорять у мерії, стало подорожчання енергоносіїв та зростання мінімальної зарплати. Новий тариф почне діяти з моменту публікації повідомлення в комунальній газеті – у найближчий четвер або суботу. Останній раз тариф на проїзд в харківському метрополітені влада підвищувала в 2013 році, на проїзд у трамваях і тролейбусах – у 2015 році.