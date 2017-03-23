Жарти з приводу мовних квот на радіо

Жарти в ефірі українського загальнонаціонального телеканалу з приводу мовних квот для радіо знову стали причиною конфлікту. В номері розважального шоу актори висміяли перспективу повністю україномовного ефіру на прикладі існуючої радіостанції. Цей факт обурив не лише колектив української радіостанції, а й людей, які побачили в номері зневагу до державної мови. Втім, жарти та незадовлення музичним наповненням ефіру різних радіостанцій після введення квот нерідко висловлюють слухачі практично по всій країні. Серед зауважень – добір українського репертуару, який часто є одноманітним та застарілим. Музичні критики та знавці дивуються такій ситуації і кажуть, що в Україні талановитих виконавців та їхніх композицій більш ніж достатньо для заповнення цілодобових ефірів музичних радіостанцій.

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Протягом чотирьох з половиною місяців діють зміни до законодавства щодо частки пісень державною мовою в радіоефірах. Наразі кожна четверта композиція на радіо має бути україномовною.

Серед українців є різні думки щодо наслідків дії закону. Якщо одні слухачі щиро радіють тому, що чують більше українських пісень, то інші обурюються.

Свої емоції вони описують в соціальних мережах, де їх легко відстежити.

Є й такі, які хотіли би радіти, бо очікували гарного ефекту, натомість зіткнулися із тим, що улюблені радіостанції підбирають нецікавий контент. Зокрема, крутять одних і тих самих виконавців, або добирають настільки раритетні пісні, які ще треба постаратися знайти.

Не оминули цю тему і гумористи. В ефірі телеканалу ICTV в гумористичній програмі «Дизель шоу» артисти зробили постановку на тему квотування української музики на радіо. Пародіювали гумористи радіо «Промінь» (другий канал Національного радіо). Протягом 20 хвилин артисти жартували над ситуацією, в якій радіостанціям довелось би на 100% складати свій ефір із українських пісень.

На радіо «Промінь» обурені такими жартами

Головний редактор радіо «Промінь» Вікторія Польченко висловилася з цього приводу. Вона зазначає, що нічого спільного пародія із реальністю на радіостанції, окрім назви, не має. Автори, на її думку, не слухали радіо «Промінь», а користувалися стереотипами десятирічної давнини.

Гумористичну програму обговорили на зібранні колективу. Половина співробітників була за те, щоб проігнорувати це шоу і ніяк не реагувати на образливі жарти. Інша половина наполягає на поданні позову до суду, зазначає головний редактор.

Вікторія Польченко розповідає, що зараз юристи вивчають питання про можливості висування претензій із вимогою відшкодування завданої моральної шкоди.

Це образа не стільки радіо «Промінь», скільки взагалі українських музикантів і того суспільства, яке розмовляє нормальною українською мовою

«Це образа не стільки радіо «Промінь», скільки взагалі українських музикантів і того суспільства, яке розмовляє нормальною українською мовою. Якщо відкрити плейлист радіо «Промінь» – там ONUKA, МЕРІ, NAVI, і я можу перераховувати величезний список виконавців. Тільки за цей тиждень я на власну електронну скриньку отримала 8 новинок української музики, 6 з яких вже в ефірі радіо «Промінь». Тобто про який «нерозвиток» та «недолугість» української музики ми говоримо?» – наголошує головний редактор радіостанції.

Чи є відповідальність за жарти?

За своєю суттю жарти у гумористичній програмі – це те саме, що і жарти в соціальних мережах, зазначає медіа-юрист Роман Головенко. Він каже, що притягнути до відповідальності за жарти – юридичних підстав майже немає. Вплинути на програмну політику можливо, зокрема, через громадський тиск на менеджмент та власників каналу, вважає юрист.

«В Україні – це складно. Хіба що там буде недостовірна інформація і вона буде виглядати як не жартома сказана, а ніби, що таке дійсно було. Прецедентів практично немає. Хіба що апелювати до Богуцького, до Пінчука... До багатьох з цих шоу є питання», – зазначає Роман Головенко.

Чому деякі радіостанції крутять застарілі чи одноманітні пісні?

Практично щомісяця Національна рада з питань телебачення та радіомовлення виявляє порушників мовних квот і застосовує в такому разі санкції у вигляді штрафу, розмір якого є досить великим – 5% від загальної суми ліцензійного збору.

А от впливати на контент радіостанцій у Нацраді не мають права, пояснює Сергій Костинський, член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

Те, що на якихось радіостанціях може бути нецікавий плейлист, залежить від таланту ректорів та їхнього бажання шукати нові пісні

«Насправді кожний редактор радіостанції намагається зробити так, щоб його аудиторія тільки збільшувалась, щоб вона була зацікавлена. Але це питання вже таланту. Сьогодні є величезна кількість українських пісень і українських виконавців. Я для себе відкриваю людей, які співали ще 2-3 роки тому і ми про них нічого не знали, тому що вони не потрапляли в ротацію. Те, що на якихось радіостанціях може бути нецікавий плейлист, залежить від таланту ректорів та їхнього бажання шукати нові пісні», – пояснює член Нацради.

Сергій Костинський відзначає, що рейтинги радіостанцій із впровадженням нових квот не змінилися. Наразі є три канали українського радіо зі 100% мовленням українською. Останнім часом з’явилися 2 радіостанції – «Країна ФМ» та «Радіо 1», які використовують виключно державну мову як у програмах, так і в підборі музичного репертуару, зазначає Сергій Костинський і додає, що також чимало регіональних радіостанцій завжди були повністю україномовними.

Головний редактор «Порталу української музики» Денис Грубський зазначає, що в своїй базі із 2015 року мають понад 250 українських виконавців, при тому, що вони відбирають виконавців. В деяких базах можна знайти і близько 700 виконавців.

Про те, що в Україні немає матеріалу для того, щоб показувати і крутити на радіо, я б не говорив

«Напрями музичні різні, і музика доволі таки цікава, різноманітна. Може вона комусь за форматом радіостанцій не підходить, але про те, що в Україні немає матеріалу для того, щоб показувати і крутити на радіо, я б не говорив. З приводу появи нової української музики – вона з’являється доволі часто. Зараз навіть частіше, ніж рік тому. Ми стараємося відслідковувати кожен день щось нове», – Розповідає Денис Грубський.

Він зазначає, що теоретично радіостанції можуть користуватися вже створеними базами. Тож проблеми із підбором музики виникати не повинні. До того ж, практично всі виконавці не вимагають за використання своїх пісень гроші, а, навпаки, зацікавлені у максимальному поширенні. Це зокрема стосується і молодих талановитих виконавців, яких з’являється останнім часом дедалі більше.