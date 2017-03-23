Генеральна прокуратура України має дві версії у справі про вбивство у центрі Києва колишнього депутата російської Державної думи Дениса Вороненкова. Одна з версій – це убивство Вороненкова як свідка у справі екс-президента України Віктора Януковича, друга – вбивство його як свідка у справі про контрабанду в структурі Федеральної служби безпеки Росії часів його роботи у Федеральній службі з протидії наркотикам і контрабанді. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час спільної прес-конференції з екс-депутатом російської Держдуми Іллею Пономарьовим, який зазначив, що Денис Вороненков йшов на зустріч із ним до готелю «Прем’єр-палас», а в Києві хотів продовжити роботу над розслідуванням корупційних схем, які відбувалися в Росії. У Кремлі заявили, що президента Росії Володимира Путіна поінформували про вбивство. Водночас його речник Дмитро Пєсков від коментарів відмовився. Президент України Петро Порошенко назвав убивство «актом державного тероризму» з боку Росії.