«Ми маємо посилити ЗС України настільки, наскільки це можливо» – верховний головнокомандувач НАТО

Кремль використовує військові дії в Україні і Сирії, зокрема, і для випробування нових видів зброї та методів війни. Про це на слуханнях у Сенатському комітеті зі збройних сил заявив верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапарротті. Він також виступив за надання Україні смертоносної зброї.

У відповідь на запитання сенатора-респубілканця Джеймса Інгофа про те, чи погоджується він з тим, що США мають надати Україні летальну зрою, верховний головнокомандувач НАТО Кертіс Скапарротті заявив, що українці ведуть важку боротьбу, назвавши їх дисциплінованими воїнами.

Вони протистоять так званим сепаратистам, які, насправді, є російськими ставлениками

«Вони протистоять так званим сепаратистам, які, насправді, є російськими ставлениками. Росія постачає їм смертоносну зброю і також випробовує там деякі нові військові методи. Ми маємо посилити українські збройні сили настільки, наскільки це можливо», – заявив генерал Скапарротті.

Я відчуваю все більше занепокоєння через використання Росією тактичних дронів, а також технологій для блокування GPS навігації

«Рада чути, що ви підтримуєте надання летальної зброї нашим друзям в Україні», – заявила сенатор-республіканець Джоні Ернст, коментуючи відповідь верховного головнокомандувача НАТО.

«Виглядає, що ми всі з цим погоджуємося. Я про це чітко сказала цій адміністрації і сподіваюся, що ця адміністрація вирішить надати допомогу якомога раніше. Віднедавна я відчуваю все більше занепокоєння через використання Росією тактичних дронів для встановлення місцезнаходження артилерії, а також технологій для блокування GPS навігації», – сказала сенатор Ернст.

Відтак вона запитала генерала Скапарротті, які види найновітнішої технології росіяни використовують проти України і в інших конфліктах?

«Ми бачимо, що в Україні росіяни, в певній мірі, роблять те, що вони робили в Сирії. Це – використання українського конфлікту як полігону для випробовування їхньої новітньої технології та методів. Серед них те, що ви згадали: скорочення часового проміжку між тим, коли виявлена ціль і тим, коли вона може бути уражена, зокрема з використанням безпілотників.

Це проблема і для США. Адже ці методи починають застосовувати, певною мірою, й інші терористи. Ми працюємо над цими технологіями. Робота з Україною надає і нам можливість протестувати деякі речі, які ми робимо. Ми маємо надати їм системи раннього сповіщення і тому подібне, щоб вони могли протистояти тому, що роблять російські ставленики», – заявив на слуханнях у Комітеті Сенату з питань збройних сил генерал Кертіс Скапарротті.