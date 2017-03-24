Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін заявив, що під зруйнованими конструкціями будинку в Балаклії знайшли загиблу жінку. Також Чечоткін з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я повідомив, що також внаслідок влучання снаряда в оселю осколкове поранення голови отримала жінка 1962 року народження. У ніч на 23 березня в результаті пожежі на складі Міноборони в Балаклії почали вибухати боєприпаси. За даними ДСНС, станом на 7:00 24 березня на території військового арсеналу біля Балаклії продовжують спостерігатися вибухи різної інтенсивності.