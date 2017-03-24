Кінофестиваль Docudays UA-2017: вісник еко-апокаліпсису

Київ – Перші посланці кліматичного апокаліпсису через глобальне потепління очікують гостей фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA, який стартує 24 березня у Києві. 94 фільми із майже півсотні країн світу, майстер-класи, фотовиставки і акції для велосипедистів – цього року в фокусі будуть екологічні права.

Заяви теперішнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що зміни клімату не відбувається, відгукнулися хвилями протесту по всьому світу – тож організатори Docudays UA вирішили провести свою акцію в Україні, розповідає PR-директорка фестивалю Дар’я Аверченко. Слоганом цьогорічного Docudays обрали «Чотири градуси: прощавай, людино».

Рівень світового океану підніметься також на кілька фатальних метрів, і будуть затоплені величезні території. Що стосується України, то зникне весь Південь

«Чотири фатальних градуси, на які, за прогнозами вчених, підніметься температура на нашій планеті до кінця сторіччя – а це означає, що рівень світового океану підніметься також на кілька фатальних метрів, і будуть затоплені величезні території. Що стосується України, то зникне весь Південь», – зауважує Аверченко.

Відкривається фестиваль у п’ятницю стрічкою режисерки Лори Нікс про еко-пранкерів, які більше ніж десять років займаються створенням містифікацій в медіа, видаючи себе то за американських високопосадовців, то за, наприклад, представників російського «Газпрому», аби привернути увагу до проблем довкілля, «The Yes Men: згодні бунтують».

Фільм покажуть також безкоштовно в суботу вранці, а після цього охочі зможуть поспілкуватися із одним з активістів Yes Lab.

Традиційно на фестивалі є конкурсна і позаконкурсна програми.

Цього року в нас 13 міцних короткометражок у національному конкурсі

«Ми вже другий рік поспіль проводимо національний конкурс, це – наша гордість, є нарешті багато хороших українських документальних стрічок. Цього року в нас 13 міцних короткометражок у національному конкурсі», – розповідає Дар’я Аверченко.

Поза конкурсом покажуть фільм Марії та Анастасії Сторожицьких «Війна химер» про те, що відбувається із любов’ю, коли триває війна. Програму «Docu/Юність» відкриє стрічка «Dixi land» Романа Бондарчука про херсонський дитячий джаз-бенд на березі моря.

«Такий фільм для сімейного перегляду. Він більше ніж про музику, він про дорослішання», – каже Дар’я Аверченко.

У позаконкурсній програмі загалом – десять секцій: як традиційні, наприклад, «Docu/Хіти», так і тематичні, які з’являються згідно з темою фестивалю. Цього разу організатори вирішили поговорити про надмірне споживання – ці фільми зібрали у секції «Покоління С».

Окрім того, вирішили відмовитись показувати ретроспективу фільмів одного режисера, натомість з’явилася «Docu/Майстри», розповідає Дар’я Аверченко.

«Приємно, що серед них є українець – Сергій Буковський зі своїм свіжим фільмом «Головна роль». Він також презентуватиме свій фільм під час фестивалю», – анонсує вона.

Подарунком для сінефілів вона називає стрічку «Демон скорботи» – спостереження китайського режисера за індустріальними провінціями у Монголії, де проводяться паралелі з Дантовим пеклом.

Програма «4 градуси» на Docudays цінна тим, що вона показує історії із цілої планети, говорить координаторка програми правозахисних заходів фестивалю Надія Чушак.

«Так, наприклад, там є фільм «Тулле Тувалу», який показує, як танення льодовиків впливає на іншу частину кулі, як затоплюються острови у Тихому океані. Стрічка «Коли зіштовхуються два світи» показує, як жадоба корпорацій призводить до порушення прав людей у Перу. І ще один фільм –«Велика рогата змова», який показує, як індустріальне фермерство впливає на зміну клімату: те, що ми споживаємо багато м’яса, спонукає їх розводити худобу в дуже великих кількостях, що є дуже шкідливим чинником для довкілля», – розповідає вона.

Листи для політв’язнів і музичні провокації

Кіно не про екологію можна подивитись у програмах «Doc на крижині», яка висвітлює скандинавську документалістику, та «Три речі, які я не знаю про неї» – фільми жінок-режисерок про жінок.

Окремою спеціальною подією буде українська прем’єра у суботу стрічки «Процес» Аскольда Курова про кримського режисера і письменника Олега Сенцова, який разом із кількома десятками українців перебувають у Росії за ґратами із політичних мотивів. Перед цим фільм показували на Берлінському кінофестивалі.

Разом із Amnesty International та «Комітетом солідарності з кримськими заручниками» ми будемо підписувати листівки для Олега, Саші Кольченка та інших українських ув’язнених у Росії

Як розповідають організатори, на фестиваль приїде режисер «Процесу» та деякі герої фільму, також плануються декілька правозахисних акцій на підтримку політв’язнів.

«Разом із Amnesty International ми будемо проводити флешмоб на підтримку Олега Сенцова, так само з ним та «Комітетом солідарності з кримськими заручниками» ми будемо підписувати листівки для Олега, для Саші Кольченка та для інших українських ув’язнених, які зараз перебувають у Росії», – анонсує Надія Чушак.

Закриватиме фестиваль фільм «Liberation day» про концерт гурту Laibach у Північній Кореї. Приїдуть режисер, продюсер фільму та засновник гурту.

Щоб зрозуміти, чому ця стрічка є настільки пікантною, треба більше знати про репутацію Laibach, часто їх звинувачували у пропаганді нацистської ідеології, але це зовсім не так, зазначає Надія Чушак.

Один із недавніх альбомів – це добірка каверів на національні гімни цих країн, де вони певним чином висміювали проблеми, які є в цих країнах

«Цей гурт з’явився у соціалістичній Югославії, і вони висміювали елементи тоталітарної ідеології, що існувала у тій країні. І вони продовжують всіх епатувати вже більш ніж 30 років. Це – дуже витончені провокатори. Один із недавніх альбомів – це добірка каверів на національні гімни цих країн, де вони певним чином висміювали проблеми, які є в цих країнах. Відповідно, зараз гурту заборонено в’їзд у Росію, тому що там подумали, що їхній кавер на гімн Росії ображає російську національну гідність», – каже вона.

Також протягом фестивального тижня покажуть південнокорейську стрічку про втікачів із Північної Кореї «Кордон небес», де можна буде поспілкуватися із біженцями з цієї країни.

Велосипеди, вугілля, Instagram

Як розповіла Радіо Свобода Надія Чушак, гостей фестивалю очікує низка заходів від Асоціації велосипедистів Києва. Також організаторки проанонсували велокінопоказ після завершення фестивалю у сквері Небесної сотні в Києві: все відбуватиметься на електроенергії, яку активісти видобуватимуть, крутячи педалі.

До особливих подій включили дискусії із екологами на тему «перезавантаження» шахтарських міст, зокрема під час фестивалю буде презентовано дослідження «Справжня ціна вугілля в умовах війни на Донбасі».

А Міжнародний комітет Червоного Хреста проведе зустріч із воєнкором-міжнародником Жаном-Полем Марі, який розповість про те, як долати посттравматичний синдром.

Поціновувачі візуального мистецтва зможуть побачити дві виставки Instagram-фотографії у Будинку кіно в Києві: проект #EveryDayClimateChange та роботи фіналістів конкурсу #ecooko.

Окрім того, сам фестиваль спробує бути максимально дружнім до довкілля: у Будинку кіно будуть сортувати сміття, збирати відпрацьовані ртутні лампи, батарейки та термометри.

Docudays UA триватиме у Києві до кінця березня, а глядачі у регіонах зможуть побачити вибрані фільми під час «мандрівної» частини фестивалю через кілька місяців.