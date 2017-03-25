14-й міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA стартував у Києві зі стрічки про еко-пранкерів. Тему цьогорічного фестивалю – «4 градуси». Саме на стільки, за даними екологів, підвищиться середня температура повітря на Землі до кінця сторіччя. На фестивалі покажуть 94 фільми із майже півсотні країн світу. Також на гостей очікують майстер-класи, фотовиставки та акції для велосипедистів. Docudays UA триватиме у Києві до кінця березня, а глядачі в регіонах зможуть побачити вибрані фільми під час «мандрівної» частини фестивалю через кілька місяців.