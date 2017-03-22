Скільки громадянств може мати українець?

Понад 100 депутатів Верховної Ради можуть мати більше, ніж один паспорт. Про це заявив позафракційний депутат Андрій Артеменко, який раніше зізнався, що має також канадське громадянство. Цього тижня Артеменко повідомив, що анулював паспорт Канади. Сам він виступає за те , щоби дозволити подвійне громадянство. Тим часом позбавляти українців громадянства за добровільне отримання паспорта іншої держави пропонує президент України. Відповідний законопроект є на розгляді у Верховній Раді. Глава держави вважає, що подвійне громадянство може становити загрозу національній безпеці. На найпоширеніші запитання на тему громадянства в Україні Радіо Свобода відповідає разом із експертом «Українського інституту майбутнього» Денисом Монастирським.

1 Чим регулюється питання про громадянство в Україні? Конституцією України та відповідним законом. Згідно зі ст.4 Основного закону, «в Україні існує єдине громадянство». Згідно з законом про громадянство, принцип єдиного громадянства «виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України». «Йдеться про те, що не може бути громадянства Запорізької області, Хмельницької, Львівської чи Київської, – каже Денис Монастирський. – Саме так треба розуміти поняття «єдине громадянство». Водночас у цьому ж законі йдеться про те, що добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави є підставою для втрати ним громадянства України. Крім того, згідно з законом про державну службу, на таку службу не може вступити особа, яка має громадянство іншої держави, а якщо вона набула громадянство іншої держави, то має бути звільнена. Припинення громадянства України або набуття громадянства іншої держави, згідно з Конституцією України, є підставою і для звільнення судді.

2 А як контролюють, скільки у громадянина України ще громадянств? Згідно з чинним законодавством, зробити це дуже складно. «Можливості виявити це – крім того, що громадянин в’їжджає на територію України за другим паспортом, – фактично немає», – каже Денис Монастирський.

3 Якщо все-таки стало відомо про ще один паспорт, що тоді? Президент України може своїм указом затвердити припинення громадянства України. Відповідне подання щодо особи розглядає спершу профільна комісія при президентові. Тут акцент саме на слові «подання» – хтось іще має його зробити. Як зазначає Денис Монастирський, механізм позбавлення громадянства також, м’яко кажучи, недосконалий. Спроба врегулювати це питання є у президентському законопроекті.

4 Що пропонує президент? Наприклад – детальніше прописати механізм, за яким громадянин України з іще одним громадянством має повідомити про це уповноважені органи і, зрештою, вирішити, який паспорт він собі залишає. «Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується у місячний строк повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави та письмово повідомити у десятиденний строк уповноважений орган України про повернення паспорта іноземної держави», – зокрема йдеться у законопроекті. Також у документі доповнено перелік підстав для втрати громадянства України та перелічено джерела, на основі яких уповноважені органи України можуть з'ясувати, скільки у громадянина паспортів. Крім того, у прикінцевих положеннях ідеться: громадяни України, які на момент набуття чинності законом матимуть паспорт іншої держави, повинні будуть упродовж 6 місяців припинити іноземне громадянство та здати паспорт. Якщо цього зроблено не буде, вони будуть позбавлені українського громадянства.