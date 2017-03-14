Ініціатива Порошенка про позбавлення громадянства: думки депутатів і експертів

Поданий президентом України законопроект про позбавлення українців громадянства за володіння паспортами інших країн уже зареєстрували у Верховній Раді. Він має пройти розгляд п’яти комітетів і лише потім потрапить під голосування парламентарів. Думки депутатів та експертів розділились щодо того, чи варто ухвалювати цей законопроект.

Текстом законопроекту про нові умови для позбавлення громадянства передбачена низка змін до чинного законодавства. Якщо ініціативу президента ухвалять, то в українців, які мають паспорт(и) інших країн буде шість місяців на те, щоб від них відмовитись. Також якщо громадянин України за іншим паспортом проголосував на виборах чужої держави і це можна довести з реєстрів чи відкритих даних, його можуть позбавити громадянства, згідно із законопроектом.

І навіть якщо вартість юридичного припинення іноземного громадянства перевищуватиме половину мінімальної зарплати, це більше не вважатиметься виправданням, що людина зберегла паспорт іншої країни.

Приймати «анульовані» паспорти, йдеться у тексті проекту закону, має центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянств.

Без змін залишаться вже затверджені правила. Закон не поширюватиметься на одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави, набуття іншого громадянства усиновленою дитиною та особою, що одружилась із іноземцем. Ці обставини, за законом, не вважаються добровільним набуттям іншого громадянства.

На жителів Криму законопроект не поширюється – Герасимов

Представник президента у ‎Верховній Раді Артур Герасимов заявляв на погоджувальній раді у понеділок, що цей законопроект не поширюватиметься на жителів Криму, багато з яких набули російського громадянства з примусу.

«Президент України вважає, що сьогодні це питання повинне бути чітко врегульоване, і ситуації, які стаються з тим, що чиновники, особливо вищої ланки, кажуть, що у них два, три і більше закордонних паспортів, є неприпустимими», – сказав Герасимов.

Законопроект слід звузити до державних службовців, переконаний голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв. Адже дуже ризиковано мати в парламенті, уряді, Адміністрації президента людей, які служать якійсь іще державі, говорить він.

«Це означає, що людина порушує законодавство. Якщо людина робить собі паспорт іншої держави, особливо якщо вже перебуваючи на державній службі. Одразу постає питання, яка схема за цим стоїть: фінансова, схема спецслужби, інша зацікавленість, може, стоїть», – говорить Соболєв у коментарі Радіо Свобода.

А от щодо людей, які не мають повноважень бути владою і в силу тих чи інших обставин набули ще одного громадянства, треба дискутувати, каже депутат.

Папієв: Україна не давала робочих місць – люди набули іншого громадянства

Для того, щоб регулювати громадянства держслужбовців, достатньо зобов’язати їх в електронній декларації ставити «галочку», що мають лише українське громадянство, каже депутат від «Опозиційного блоку» Михайло Папієв. Якщо ж посадовець скаже неправду, його можна буде покарати за нині чинним законодавством, адже за неправдиві дані у цьому звіті передбачена кримінальна відповідальність, говорить він.

Інша справа – пересічні українці, каже Папієв. Лише у Чернівецькій області, за різними оцінками експертів, 150-200 тисяч людей набули румунського громадянства, говорить депутат.

«Люди та їхні сім’ї залишилися сам-на-сам із тими економічними проблемами, які були і є. Вони були змушені отримати румунське громадянство, щоб працювати за кордоном, тому що Україна їм робочих міць не давала. То що зараз із цим робити, невже Україна почне їх переслідувати?» – говорить Папієв у коментарі Радіо Свобода.

Подвійне громадянство, особливо у державних службовців, які мають доступ до державної таємниці, це погано. Проте запропонований президентом законопроект не лише не вирішує проблеми, а й створює нову, вважає депутат від «Народного фронту» Вадим Логвинський.

«Не враховано те, що ми маємо дуже потужну громаду за межами України: в Канаді, в Ізраїлі, в Італії, в Іспанії. Навпаки, маючи інше громадянство, вони залишають паспорт України. І що, зараз ми їх позбавлятимемо громадянства як якийсь захід впливу на них?», – говорить Логвинський у коментарі Радіо Свобода.

Найєм: законопроект про позбавлення громадянства може бути запобіжником

Адміністрація президента та сам Петро Порошенко повинні пояснити суспільству суть цього законопроекту та, що важливіше, яка кількість людей може під нього підпасти, говорить депутат від «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Найєм.

«Є більш глибинний пласт цього питання. Зрозуміло, що це також буде запобіжником того, щоб наші громадяни України, які перебувають в окремих районах Донецької і Луганської областей, що окуповані – для них це може бути запобіжником, щоб подумати, чи можуть вони отримати російські паспорти. Якщо вони зараз отримають громадянство Російської Федерації, у нас буде законодавча можливість позбавити громадянства України», – говорить Найєм у коментарі Радіо Свобода.

Норму про те, що в українців повинне бути лише одне громадянство закріпили ще у Конституції 1996 року, коли економічна ситуація була не кращою, говорить директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко. Тож виглядає логічним, що Адміністрація президента вирішила врегулювати це питання, каже він

За словами Якименка процедуру позбавлення громадянства не слід сприймати як каральну, адже таких людей не змусять, скажімо, виїжджати з країни.

«Людина може залишатись тут, оформлювати вид на проживання чи жити тут на підставі нерухомості, проте не мати політичних прав. Скажімо, не брати участі у виборах чи референдумах. А все інше можливо: можна працювати, можна жити», – говорить Якименко у коментарі Радіо Свобода.

Подвійне громадянство в Україні заборонене 4 статтею Конституції, однак санкцій за наявність паспорта чи паспортів іншої держави не передбачено.