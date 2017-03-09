Паспортна епопея: справа Насірова і його громадянства

Солом’янський суд зачитав повну ухвалу щодо причин тримання під вартою відстороненого від справ голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Його адвокати заявляють, що не вноситимуть застави у розмірі 100 мільйонів гривень, хоча вирок суду і передбачає таку можливість. Розгляд поданої ними апеляції заплановано на 13 березня. Прокурори наполягають на тому, що запобіжний захід для Насірова обрано правильно, адже на волі він міг би, щонайменше, знищити докази. Різні позиції мають захист та обвинувачення також щодо громадянства підозрюваного.

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Романа Насірова, підозрюваного у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, – не було на оприлюдненні ухвали. Спершу адвокати говорили, що Насіров хотів бути присутнім, і що його готуються вивезти з Лук’янівського СІЗО. Та через годину очікування сторона звинувачення повідомила: він вирішив залишитись у камері, посилаючись на погане самопочуття.

Суддя Олександр Бобровник зачитав обґрунтування суду щодо взяття під варту Насірова.

«Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків: можливість Насірова переховуватись, знищити, сховати, або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин правопорушень», – сказав Бобровник.

«Ми не казали, що це фальшивка» – адвокат Насірова про документ НАБУ

Надалі адвокати Насірова готуватимуться до розгляду апеляційної скарги щодо обраного запобіжного заходу – 60 днів тримання під вартою із правом внести заставу на 100 мільйонів гривень. Судове засідання заплановане на 11:00 13 березня.

Заставу адвокати Насірова вносити не планують, адже не згодні з рішенням суду. Суд не прислухався до слів Романа Насірова, що він має лише громадянство України і не є підданим Великобританії та Угорщини. Про це сказав в інтерв’ю Радіо Свобода адвокат підозрюваного Олександр Лисак.

За його словами, дійсність оприлюдненого 6 березня детективами НАБУ та САП листа, підписаного «міжнародним офіцером зв’язку Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії» Патріком Торкінгтоном, ще слід перевірити. Цей документ сторона обвинувачення не прикріпила до того, як подавати клопотання, говорить Лисак.

«Ми не казали, що це фальшивка. Ми казали таким чином, що дивно, коли лист із Великої Британії з’являється день у день. Дивна річ, коли українською мовою, і з посадою пишуть – на 6 березня Роман Насіров уже був відсторонений. А запит робився саме 6 березня 2017 року», – говорить Лисак.

Не викликає довіри і копія документа, який обвинувачення назвало угорським паспортом Насірова, каже Лисак.

«Сама світла копія угорського паспорта ніким не завірена. Тобто немає детектива, який підписав би і ніс за нього відповідальність», – говорить Лисак.

Сторона захисту уже підготувала запити на цю тему до британських та угорських відомств і планує отримати на них відповідь до слухання апеляції, додав Лисак.

«Цей лист було написано у Києві» – журналіст

Сумніви щодо справжності доказів, наданих НАБУ та САП, має і журналіст Володимир Бойко. Він на своїй сторінці у Фейсбуці перелічив низку аспектів, які антикорупційні відомства мали би прояснити.

Зокрема, пише він, «міжнародний офіцер зв’язку Національного агентства з боротьби з корупцією Великої Британії» Патрік Торкінгтон, який підписав документ, є, насправді, другим секретарем з політичних питань посольства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні.

Та і той факт, що текст написано українською мовою і датовано 6 березня (днем ухвалення рішення про запобіжний захід для Насірова) є підозрілим, вважає журналіст

«Насправді, ніякої таємниці немає. Цей лист був написаний зовсім не в Лондоні, а в Києві, точніше – в Національному антикорупційному бюро України», – йдеться у пості Бойка.

Довідка є офіційним документом – НАБУ

Довідка, отримана від Національного агентства з боротьби з корупцією є офіційним документом: має вихідний номер, завірена підписом посадової особи і печаткою. Про це, у відповідь на запитання Радіо Свобода, розповіла речниця НАБУ Світлана Оліфіра.

Самостійно детективи не могли встановити наявність у Насірова громадянства іншої країни, адже мають доступ лише до українських реєстрів, говорить вона.

«Інформацію цю було запитано у компетентних органів Об’єднаного Королівства за результатами оперативних напрацювань як детективів бюро так і прокурорів САП», – заявила Оліфіра.

Водночас, речниця НАБУ наголосила, що лист надійшов до відомства саме у тому вигляді, як зараз поширюється у мережі. Вона підтвердила, що відповідь надійшла українською мовою, проте не змогла надати інформацію щодо того, коли саме антикорупційний орган надсилав відповідний запит.

Оліфіра також порадила з’ясовувати усе щодо посади Торкінгтона, який підписав листа, в самого Торкінгтона. Вона також не прокоментувала, чому, на думку НАБУ, представника британського консульства не було в залі суду, коли обирався запобіжний захід по Насірову.

САП: Якби інформація не відповідала дійсності – її би спростувало посольство

Начальник відділу спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків також наполягає на тому, що сторона звинувачення надала достовірні докази британського громадянства Насірова.

«Посольство Великої Британії – це авторитетна установа. На цьому документі стоїть відбиток печатки. Якби ця інформація не відповідала дійсності, її би спростував представник посольства Великої Британії», – сказав Симків у відповідь на запитання Радіо Свобода.

А Патрік Торкінгтон, говорить Симків, компетентний робити такі заяви, адже «є офіцером зв’язку від правоохоронних органів Великої Британії в посольстві Великої Британії в Україні».

Радіо Свобода надіслало інформаційний запит до посольства Великої Британії в Україні та чекає на відповідь.

Що інкримінують Насірову?

7 березня Солом’янський суд частково задовольнив клопотання прокурорів САП і обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою упродовж 60 днів із можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень. У САП, натомість, просили встановити заставу у розмірі 2 мільярдів гривень – це сума, на яку, за словами прокурорів, Насіров завдав збитків державі.

Роману Насірову інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах депутата Олександра Онищенка, Роман Насіров надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення відкидає.