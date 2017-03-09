Директор Інституту судових експертиз Рувін спробував відкликати ключову експертизу у справі Насірова – «Схеми»

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександр Рувін 15 грудня 2016 року надіслав листа до Національного антикорупційного бюро України з проханням вважати недійсним ключовий документ у справі Романа Насірова – висновок судово-економічної експертизи, що своїми діями він завдав держбюджету збитків у сумі понад 2 мільярди гривень. Про це йдеться у сюжеті програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».

Як стало відомо журналістам «Схем», підозра у кримінальному правопорушенні, оголошена голові Державної фіскальної служби Роману Насірову базується на ключовому документі – судово-економічній експертизі Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Її на запит Національного антикорупційного бюро України провели двоє експертів та склали свій висновок 30 листопада 2016 року, встановивши збитки у понад два мільярди гривень.

Але 15 грудня 2016 року директор КНДІСЕ Олександр Рувін повідомив НАБУ, що голова ДФС Роман Насіров нібито надав додаткові матеріали, які мають суттєве значення, та попросив вважати судово-економічну експертизу недійсною.

«Враховуючи те, що додаткові матеріали, які можуть бути використані при проведенні експертизи, мають суттєве значення при проведенні економічного дослідження,…просимо Вас вважати висновок експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи недійсним та повернути вищезазначений висновок, а також матеріали кримінального провадження до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України для доопрацювання», – йдеться у листі.

Втім у НАБУ вважають, що Рувін вчинив самодіяльність, і що таке відкликання вже складеного експертного висновку – не передбачене законом, і його дії називають втручанням у слідство.

«Ми наголошуємо на тому, що ця експертиза дійсна і директор установи відповідно до Закону «Про судову експертизу» і інших нормативно-правових актів має право вносити якісь технічні виправлення у висновки експертів лише до того терміну, поки ці висновки знаходяться в установі інституту. Щойно ці висновки потрапляють на адресу тих органів, які запитували цю експертизу, жодні зміни в ній не допускаються», – розповіла прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра.

За її словами, детективи НАБУ вже викликали експертів КНДІСЕ на допит. І вони підтвердили дійсність експертизи. «Тобто вони підтвердили, що дана експертиза є дійсною і її висновки є дійсними», – повідомила Оліфіра.

НАБУ вже звернулося до Міністерства юстиції з проханням провести службову перевірку дій директора КНДІСЕ Рувіна на предмет втручання у слідство.

Антикорупційний прокурор Назар Холодницький вважає, що висновок експертів КНДІСЕ є чинним на момент оголошення підозри Роману Насірову. «Для прокурора це є достатнім для оголошення підозри і проведення слідства. Якщо будуть якісь маніпуляції – будемо перевіряти це», – заявив він.

У травні 2016 року журналісти «Схем» зафіксували Олександра Рувіна в київському ресторані бізнес-центру «Леонардо» у компанії народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Олександра Грановського. Останнього в ЗМІ неодноразово називали куратором від влади у прокуратурі та судах.

Нині журналісти «Схем» запитали в Олександра Грановського, що його пов’язує з Олександром Рувіним. Народний депутат від БПП заперечив будь-який вплив на очільника Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. «Ніякого впливу на Рувіна не маю», – повідомив він.

«Зрештою експертиза про завдання збитків бюджету у 2 мільярди таки лягла в основу тексту підозри Роману Насірову. Але намагання директора Київського інституту експертиз Олександра Рувіна її відкликати було найвідчайдушнішою спробою врятувати Насірова ще до суду», – йдеться у розслідуванні.

Журналісти «Схем» направили запит Олександру Рувіну з проханням прокоментувати – що змусило його відкликати ключову експертизу, яка нараховує збитки, завдані бюджету чиновником найвищого рангу. Відповіді не отримали. А помічник директора сказав, що той зараз на лікарняному.

НАБУ підозрює Насірова у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). За версією слідства, упродовж 2015-2016 років підконтрольні народному депутату Олександру Онищенко фірми «Хас», «Надра Геоцентр», «Карпатнадраінвест» замість того щоб платити податки, звернулися до Державної фіскальної служби України, яку очолює Роман Насіров, з проханням розстрочки своїх грошових зобов’язань та податкового боргу з рентної плати за користування надрами. І за вказівкою Насірова отримали розстрочку, завдавши державі збитки у сумі понад 2,019 мільярда гривень.