Один із «кримських диверсантів» вирішив відмовитися від громадянства Росії – адвокат

Громадянин України Андрій Захтей, який після окупації Криму отримав також громадянство Росії і якого Росія звинувачує в «підготовці терактів» на окупованому півострові, подав заяву з проханням позбавити його громадянства Росії, повідомили російським агентствам його адвокати.

Як повідомив адвокат Олексій Ладін агентству «Інтерфакс», Андрій Захтей подав заяву до створеного Росією у Криму відділу міграційної служби, в якому він і отримував російський паспорт.

Інший адвокат, Олександр Попков, сказав агентству «ТАСС», що його підзахисний вважає своє звинувачення сфальсифікованим.

Обидва передали слова Захтея про те, що він «розчарований правоохоронною системою Росії», яка нині запроваджена й у Криму, і тому не хоче залишатися громадянином Росії.

10 серпня минулого року Федеральна служба безпеки Росії заявила, що в ніч на 7 серпня в окупованому Криму затримала групу «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Одним із них є кримчанин, таксист Андрій Захтей. Як стверджують російські спецслужби, в його авті знайшли криївку з вибухівкою, гранатами тощо.

За повідомленнями, Захтей, родом зі Львівщини, кілька разів притягався до кримінальної відповідальності, а потім перебрався до Росії; в часи Майдану публікував у соцмережах антиукраїнські заклики, а після окупації Криму перебрався на півострів, де хвалився отриманим російським громадянством.

Інший затриманий у Росії у справі «кримських диверсантів» – мешканець Запорізької області, водій Євген Панов, якому в Росії приписують роботу в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Обидва нині перебувають за ґратами у слідчому ізоляторі в Москві.

В Україні категорично відкинули причетність цих українських громадян до українських спецслужб.