Поки війна не закінчиться, я не можу працювати в Росії – Горбунов

Минуло три роки війни на Донбасі, а в Україні вийшов лише один фільм про це, констатував Радіо Свобода актор Олексій Горбунов. Ще одну художню картину – про кіборгів – почали знімати. Горбунов згадав, як 2014 року вперше відвідав шпиталь з пораненими українськими воїнами: «Я тоді кричав: де сценаристи?! З диктофоном туди – пишіть пацанів, бо це історії для майбутніх фільмів!» Загалом актор вважає, що Україна має чимало молодих талановитих кіномитців, але бракує кіносценаристів і продюсерів. Зразок для декого з останніх – «московські серіали» про «ментів». Також Горбунов розповів, чи підтримує стосунки з Михалковим, Гафтом та іншими російськими кінематографістами, з якими раніше знімався; про свої нові ролі – стрічку про Київ, екранізацію «Ворошиловграда» Жадана; і про свою фарцовську юність.