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26 Березень 2017, Київ 23:50
Фотогалереї

«Живє Бєларусь!» У Києві відбулася акція на підтримку затриманих в Білорусі (фотогалерея)

У Києві біля посольства Білорусі відбулася акція на підтримку затриманих в Мінську під час святкування Дня Волі 25 березня.

Близько сотні людей тримали в руках біло-червоно-білі прапори Білорусі та плакати з написами «Стоп репресії», «Хай живє Бєларусь!», співали пісні.

У Мінську опозиція намагалася 25 березня провести святкування Дня Волі, відбулися масові затримання. Було затримано кілька сотень людей, серед яких – правозахисники, волонтери і журналісти. Пізніше їх відпустили, сьогодні у Мінську люди вийшли на нову акцію протесту через вчорашні затримання.
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