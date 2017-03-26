У Києві біля посольства Білорусі відбулася акція на підтримку затриманих в Мінську під час святкування Дня Волі 25 березня.



Близько сотні людей тримали в руках біло-червоно-білі прапори Білорусі та плакати з написами «Стоп репресії», «Хай живє Бєларусь!», співали пісні.



У Мінську опозиція намагалася 25 березня провести святкування Дня Волі, відбулися масові затримання. Було затримано кілька сотень людей, серед яких – правозахисники, волонтери і журналісти. Пізніше їх відпустили, сьогодні у Мінську люди вийшли на нову акцію протесту через вчорашні затримання.