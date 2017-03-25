Українські правозахисники закликали міжнародні організації звернути увагу на події в Білорусі

Кілька правозахисних організацій України в суботу поширили звернення, в якому закликали міжнародні організації звернути увагу на події в Білорусі в контексті масових затримань до Дня волі. Текст звернення поширила на сторінці у Facebook громадська організація «Центр громадянських свобод».

«У Білорусі тривають масштабні переслідування представників громадянського суспільства у зв’язку з проведенням щорічної акції до Дня Волі. Тільки в Мінську 25 березня, за різними даними, було затримано близько 1000 осіб. Правоохоронні органи Білорусі проводять свавільні затримання активістів, правозахисників, журналістів, навіть випадкових перехожих… Ми звертаємося до міжнародних організацій щодо необхідності привернення максимальної уваги до подій в Білорусі, зокрема, до адміністративних та кримінальних справ, які були порушені проти активістів, та використання всіх можливих механізмів для недопущення політично мотивованого переслідування представників громадянського суспільства Білорусі», – йдеться у зверненні.

Громадські активісти, зокрема, звернулися до ОБСЄ із рекомендацією продовжити дію Московського механізму ОБСЄ по Білорусі та розглянути питання щодо перенесення сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка має відбутися в Мінську в липні 2017 року.

Підписантами звернення стали представники Центру громадянських свобод, Української Гельсінської спілки з прав людини, Кримської правозахисної групи, Центру інформації про права людини та Медійної ініціативи за права людини.

«Переслідування громадян Білорусі через вираження їхньої думки та участь в мирних зібраннях є неприпустимим і порушує міжнародні стандарти в сфері прав людини», – наголосили представники правозахисних організацій України.

Раніше неурядовий правозахисний центр «Вясна» повідомив, що у його списках затриманих в суботу у Мінську є щонайменше 300 осіб. Водночас український журналіст Костянтин Реуцький, який висвітлював ці події, заявив, що може йтися про щонайменше тисячу затриманих. Офіційних даних про кількість затриманих і підстави затримання немає.

За даними центру «Вясна», 57 осіб, у тому числі правозахисників і журналістів, які були затримані у його офісі, звільнено.

У Мінську опозиція намагалася 25 березня провести святкування Дня Волі, але до оголошеного заздалегідь місця збору поруч із Національною академією наук змогли потрапити переважно журналісти. Потенційних учасників акції зупиняли кордони міліції.

Після цього до тисячі активістів стали рухатися до центру Мінська з іншого місця, але невдовзі були зупинені міліцією, відбулися масові затримання. Кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський порівняв кількість затриманих, яких на його думку кількасот, із затриманнями під час протестів 2006 і 2010 років.