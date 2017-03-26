«Проти Дімона і корупції»: чим завершаться масові протести в Росії

На акцію проти корупції, яку організував російський опозиціонер Олексій Навальний, у неділю в Росії вийшли тисячі людей в десятках міст, в більшості випадків заходи не були погоджені місцевою владою, сотні людей затримали. Незважаючи на масовість протестів, про них не повідомляли федеральні телеканали.

У Москві акція проти корупції пройшла у вигляді прогулянки, в якій взяли участь, за різними даними, від восьми до 20 тисяч осіб. Правозахисний проект «ОВС-Інфо» повідомляє про понад 700 затриманих, це більше, ніж було п’ять років тому під час подій на Болотній площі. Російська поліція застосовувала силу до активістів. Натомість у мерії Москви дії поліцейських назвали «бездоганними».

На початку акції поліція затримала опозиціонера Олексія Навального. Його помістили у відділок, де він залишиться до суду, який призначили на понеділок, 27 березня.

Спершу активісти намагалися відбити автозак, в якому перебував Навальний. «Хлопці, зі мною все добре. Не треба мене відбивати. Йдіть Тверською. Наша сьогоднішня тема – боротьба з корупцією», – написав опозиціонер у Твіттері після затримання.

На початку березня Фонд, який очолює Навальний, опублікував дані про розкішну нерухомість, яка може належати керівникові російського уряду Дмитру Медведєву. Представники російської влади не коментували викриття.

У неділю в поліцію також доставили співробітників Фонду боротьби з корупцією (ФБК), які вели онлайн-трансляцію з антикорупційних мітингів у різних російських містах. В офісі організації, яку очолює Навальний, провели обшук в рамках справи за статтею про «порушення ненависті або ворожнечі».

У Петербурзі на акцію протесту вийшли близько семи тисяч людей. Спочатку вони мітингували на Марсовому полі, після чого вирушили на Двірцеву площу. Акція завершилася прогулянкою по місту і затриманнями на площі Повстання. Всього, за даними інтернет-видання «Папір», в поліцію потрапили близько 50 осіб.

У Дагестані на антикорупційній акції затримали 150 активістів. Поліцейські також перешкоджали проведенню мітингів в Тулі, Краснодарі, Нижньому Новгороді, Південно-Сахалінську, Тамбові, Самарі, Хабаровську, Єкатеринбурзі, Липецьку і ще кількох російських містах.

Політична криза в Росії

Російський політолог Валерій Соловей вважає, що протестний потенціал у Росії нині вищий, ніж 5 років тому і зараз країна вступає в нову політичну добу.

Напередодні акції Валерій Соловей казав Радіо Свобода, що російська еліта усвідомлює, що країна входить в гостру політичну кризу. «Справа не тільки в масових настроях, а й в тому, що й еліта відчуває політичну кризу, що наближається. Ця криза пов’язана з майбутніми президентськими виборами і з абсолютною неясністю питання – чи піде Путін на вибори. А оскільки для персоналістських режимів завжди найбільш вразливим місцем є транзит влади, то криза просто запрограмована», – вважає Соловей.

«Путіна «дружно, в кулуарах» вмовляють пошепки не йти на вибори-2018. У 2011-му Болотну організували за фактом вже схваленого Путіним рішення йти на вибори. Зараз рішення поки немає, – каже Радіо Свобода російський політолог Максим Жаров. – Сьогодні, 26 березня 2017 року, ВВП можуть показати, в якому стані знаходиться система і що буде, якщо він вирішить йти на вибори всупереч шепоту незадоволеної ним еліти. Вважаю небезпечною й оманливою думку, що своїм ставленням до сьогоднішньої акції Навального нинішнє керівництво внутрішньополітичного блоку Адміністрації президента прагнуло показати Володимиру Путіну всю глибину проблеми з вуличною політикою і несистемною опозицією. Не можна повністю відпускати віжки у внутрішній політиці, інакше їх можна втратити. Тому очікування, що після сьогоднішніх подій Кремль різко отямиться, роздасть Росмолоді завдання організувати роботу з школярами та відразу після цього, завдяки інтенсивним фінансовим впливам, проблему вирішать, наївні і не враховують глибину проблеми і дефіцит часу на її вирішення».

Олексій Навальний в грудні 2016 року оголосив, що буде балотуватися на пост президента Росії на виборах, які мають пройти в березні наступного року. Російська влада попередила, що Навального усунуть від виборів, якщо в силі залишиться його судимість за звинуваченнями у фінансових злочинах. Навальний називає ці справи політично мотивованими за критику Кремля.