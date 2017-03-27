Фоторепортаж: Розбита Авдіївка (фотогалерея)

У неділю, близько полудня, по житловому сектору Авдіївки було завдано удар із установок залпового вогню «Град». У штабі сил військової операції повідомили, що пошкоджено щонайменше 9 будівель. В момент обстрілу в будинках нікого не було. Радіо Свобода вдалось поспілкуватись із місцевими жителями, що зазнали збитків від обстрілу.
1
Стара частина Авдіївки, вулиця Кірова, пролягає безпосередньо близько до лінії зіткнення. Тут проживають не один десяток людей, в основному старшого віку.
2
Ракета «Граду» прилетіла у подвір’я Анни. Це родинний будинок її покійного чоловіка. Вона залишилася з донькою. Після активізації бойових дій в Авдіївці – перебралися в нову частину міста.
3
«Я плакала вчора цілий день, коли дізналася, що будинок розбитий. Донці не зізнавалася, щоб не розчарувати» – ледь стримуючи сльози, каже Анна.
4
Все, що вціліло, намагаються вивезти з будинку.
5
Анна налаштована оптимістично. Сподівається, що згодом вдасться відбудувати будинок.
6
Вибухова хвиля розбила усі шибки в радіусі декількох десятків метрів. Ближче до епіцентру вибуху повиносило двері в сусідніх будинках.
7
Валентин прийшов посторожити домівку свого сина після обстрілу. Каже, військові знайшли частину снаряду всередині. Зруйнована більша частина будинку.
8
У цьому домі живе й онука Валентина. Тепер їм доведеться шукати інший дах над головою, поки ремонтуватимуть будинок.
9
Валентин каже, що зруйнований дах, стіни пошкоджені. Але найдивніше – в кутку стояли ікони. Там стеля вистояла і завдяки цьому дім встояв.
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