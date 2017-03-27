Фоторепортаж: Розбита Авдіївка (фотогалерея)

У неділю, близько полудня, по житловому сектору Авдіївки було завдано удар із установок залпового вогню «Град». У штабі сил військової операції повідомили, що пошкоджено щонайменше 9 будівель. В момент обстрілу в будинках нікого не було. Радіо Свобода вдалось поспілкуватись із місцевими жителями, що зазнали збитків від обстрілу.