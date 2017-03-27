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27 Березень 2017, Київ 16:18
Фотогалереї

Фоторепортаж: Розбита Авдіївка (фотогалерея)

У неділю, близько полудня, по житловому сектору Авдіївки було завдано удар із установок залпового вогню «Град». У штабі сил військової операції повідомили, що пошкоджено щонайменше 9 будівель. В момент обстрілу в будинках нікого не було. Радіо Свобода вдалось поспілкуватись із місцевими жителями, що зазнали збитків від обстрілу.
Стара частина Авдіївки, вулиця Кірова, пролягає безпосередньо близько до лінії зіткнення. Тут проживають не один десяток людей, в основному старшого віку.&nbsp;
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Стара частина Авдіївки, вулиця Кірова, пролягає безпосередньо близько до лінії зіткнення. Тут проживають не один десяток людей, в основному старшого віку. 

Ракета &laquo;Граду&raquo; прилетіла у подвір&rsquo;я Анни. Це родинний будинок її покійного чоловіка. Вона залишилася з донькою. Після активізації бойових дій в Авдіївці &ndash; перебралися в нову частину міста.
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Ракета «Граду» прилетіла у подвір’я Анни. Це родинний будинок її покійного чоловіка. Вона залишилася з донькою. Після активізації бойових дій в Авдіївці – перебралися в нову частину міста.

&laquo;Я плакала вчора цілий день, коли дізналася, що будинок розбитий. Донці не зізнавалася, щоб не розчарувати&raquo; &ndash; ледь стримуючи сльози, каже Анна.
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«Я плакала вчора цілий день, коли дізналася, що будинок розбитий. Донці не зізнавалася, щоб не розчарувати» – ледь стримуючи сльози, каже Анна.

Все, що вціліло, намагаються вивезти з будинку.
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Все, що вціліло, намагаються вивезти з будинку.

Анна налаштована оптимістично. Сподівається, що згодом вдасться відбудувати будинок.
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Анна налаштована оптимістично. Сподівається, що згодом вдасться відбудувати будинок.

Вибухова хвиля розбила усі шибки в радіусі декількох десятків метрів. Ближче до епіцентру вибуху повиносило двері в сусідніх будинках.
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Вибухова хвиля розбила усі шибки в радіусі декількох десятків метрів. Ближче до епіцентру вибуху повиносило двері в сусідніх будинках.

Валентин прийшов посторожити домівку свого сина після обстрілу. Каже, військові знайшли частину снаряду всередині. Зруйнована більша частина будинку.
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Валентин прийшов посторожити домівку свого сина після обстрілу. Каже, військові знайшли частину снаряду всередині. Зруйнована більша частина будинку.

У цьому домі живе й онука Валентина. Тепер їм доведеться шукати інший дах над головою, поки ремонтуватимуть будинок.
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У цьому домі живе й онука Валентина. Тепер їм доведеться шукати інший дах над головою, поки ремонтуватимуть будинок.

Валентин каже, що зруйнований дах, стіни пошкоджені. Але найдивніше &ndash; в кутку стояли ікони. Там стеля вистояла і завдяки цьому дім встояв.&nbsp;
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Валентин каже, що зруйнований дах, стіни пошкоджені. Але найдивніше – в кутку стояли ікони. Там стеля вистояла і завдяки цьому дім встояв. 

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