Кореспондент Радіо Свобода постраждав через удар військ РФ

Кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір постраждав внаслідок удару російських військ на Київщині – у нього контузія.

За словами Кушніра, ракетний удар чи удар з авіації стався близько 3:00 11 березня в Баришівці. Внаслідок нападу є ще постраждалі, проте точна їх кількість наразі невідома. Загиблих немає.

Домедичну допомогу кореспондентові Радіо Свобода надали військові медики і медики Баришівки. Зараз він перебуває в задовільному стані.

Мар’ян Кушнір працює на Радіо Свобода з 2015 року, зараз він активно висвітлює події, пов’язані з масштабним вторгненням Росії в Україну, зокрема на Київщині.