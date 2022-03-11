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Новини | Свобода слова

Кореспондент Радіо Свобода постраждав через удар військ РФ

Зараз Мар’ян Кушнір перебуває в задовільному стані

Кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір постраждав внаслідок удару російських військ на Київщині – у нього контузія.

За словами Кушніра, ракетний удар чи удар з авіації стався близько 3:00 11 березня в Баришівці. Внаслідок нападу є ще постраждалі, проте точна їх кількість наразі невідома. Загиблих немає.

Домедичну допомогу кореспондентові Радіо Свобода надали військові медики і медики Баришівки. Зараз він перебуває в задовільному стані.

Мар’ян Кушнір працює на Радіо Свобода з 2015 року, зараз він активно висвітлює події, пов’язані з масштабним вторгненням Росії в Україну, зокрема на Київщині.

Київщина: українські військові штурмують населений пункт, де перебувають російські сили
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Київщина: українські військові штурмують населений пункт, де перебувають російські сили

Українські військові штурмують населений пункт на Київщині, де перебувають російські сили.
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