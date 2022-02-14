Дипломати від'їжджають, російські кораблі наближаються – а в Києва спокійний вигляд

Минулими вихідними загроза війни була не найбільшим занепокоєнням Андрія, 21-річного студента-медика київського університету.

Він думав, чи подарувати своїй дівчині коштовну золоту підвіску на День Святого Валентина.

«Я пішов із найкращою», – сказав він, сміючись, стоячи біля ювелірного магазину Love You у центральному київському торговому центрі. «Це набагато важливіше. Крім того, війни не буде. Принаймні ми сподіваємося, що ні».

В Україні все голосніше б'ють барабани війни. Оскільки на півночі, сході та в окупованому Криму на півдні розгорнуто понад сто тисяч військовослужбовців, поряд із новою складною зброєю та обладнанням із меншою видимістю, як-от транспортні засоби для копання траншей, дедалі більше аналітиків кажуть, що важко зробити висновок чи Росія таки вторгнеться в Укражну – вдруге за вісім років.

Міноборони Росії повідомило, що близько трьох десятків військових кораблів вирушили в північну акваторію Чорного моря. До складу морського угруповання входять десантні катери, які можуть використовуватися для десантування піхоти та бронетанкових частин на українське узбережжя.

За оцінками західної розвідки, Україна хоробро протистоїть, але нове вторгнення Росії було б катастрофою для Києва.

Тижні зростаючих попереджень, в основному від офіційних осіб США, досягли нового рівня 11 лютого, оскільки представники Білого дому заявили, що вторгнення може статися протягом наступних п’яти днів.

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін розмовляли по телефону 12 лютого, намагаючись запобігти новій війні.

За словами Білого дому, Байден попередив Путіна, що вторгнення в Україну призведе до «швидких і серйозних» збитків для Росії та спричинить «широкомасштабні людські страждання».

Пізніше представник адміністрації США заявив, що цей дзвінок «не привів до фундаментальних змін у динаміці».

«Залишається незрозумілим, чи зацікавлена Росія в досягненні своїх цілей дипломатичним шляхом, а не шляхом застосування сили», – сказав чиновник.

Тим часом Кремль охарактеризував цей дзвінок як «збалансований» і «діловий», але так само – як такий, що не означав серйозних змін.

На тлі похмурих прогнозів західні країни продовжували вивозити та переміщати свій дипломатичний персонал. Колону автомобілів посольства США помітили, коли вона прямувала на захід від Києва. Державний департамент заявив, що частина його співробітників переїде до Львова.

Канада, у якій проживає велика кількість українських імігрантів, також заявила, що переносить своє посольство з Києва до Львова.

Президент України Володимир Зеленський знову спробував протистояти найстрашнішим застереженням із США, які останніми тижнями викликали нарікання у нього та його головних радників.

«Кращий друг наших ворогів – це паніка в нашій країні. І вся ця інформація тільки провокує паніку і не може нам допомогти», – сказав Зеленський журналістам 12 лютого. «Я не можу погодитися чи не погодитися з тим, чого ще не сталося. Поки що повномасштабної війни в Україні немає».