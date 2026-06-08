Українські військові заявили про ураження нафтобази «Грушова» в Новоросійську

Оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем у взаємодії з Силами спецоперацій та іншими складовими Сил оборони уразили перевалочну нафтобазу «Грушова» в Новоросійську Краснодарського краю РФ в ніч на 8 червня, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України:

«Зафіксовано пожежу на території об’єкта. Ступінь завданих збитків уточнюється».

За даними штабу, нафтобаза входить до складу перевалочного комплексу «Шесхаріс», який є кінцевою точкою магістральних нафтопроводів на півдні Росії. Комлпес забезпечує прийом, накопичення, зберігання та перевалку нафти і нафтопродуктів через морський порт Новоросійськ. Місткість резервуарного парку комплексу становить близько 1,4 мільйона кубічних метрів, основне навантаження зберігання припадає саме на майданчик «Грушовая».

Крім того, Сили оборони били по лінійній виробничо-диспетчерській станції «Красний Яр» у Волгоградській області. На його території виникла пожежа. Інформацію щодо результатів та масштабу пошкоджень уточнюють.





Командування вказує на те, що ЛВДС «Красний Яр» є вузловим об’єктом на маршрутах подачі нафти за двома напрямками: на Волгоградський НПЗ і далі та на експортний термінал «Шесхаріс» у Новоросійську через нафтопровід «Куйбишев – Тихорецьк».

Також у у районі Кабардінки Краснодарського краю зазнала ураження російська радіолокаційна станція.

Генштаб звітує про удари по російських військових об’єктах на окупованих частинах Донеччини й Запоріжжя, а також у прикордонній Курській області Росії. Уражень, за його даними, також зазнали місця зосереджень російського особового складу в районах Берестка Донецької області, Степногірська Запорізької області та Басівки Сумської області.

«В процесі уточнення, підтверджено результати ураження 6 червня 2026 року нафтобази «Усть-Лабинская» в Краснодарському краї РФ – пошкоджено зливо-наливну автомобільну естакаду, паливні резервуари та дві цистерни із паливо-мастильними матеріалами», – додає штаб.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про влучання.

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Російське командування не повідомляло про влучання у військові об’єкти. Оперативний штаб Краснодарського краю вранці 8 червня повідомляв про займання на території перевалочного комплексу в Новоросійську внаслідок атаки БПЛА.

Міноборони РФ заявляло про знищення 310 українських дронів над низкою областей, в тому числі над Краснодарським краєм, протягом ночі на 8 червня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».