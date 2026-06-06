На Донеччині уражено інженерний полк, який будував «лінію Суровікіна» – СБС

Сили безпілотних систем уразили пункт тимчасової дислокації 90-го окремого інженерно-саперного полку 51-ї армії РФ, який облаштовував і мінував так звану «лінію Суровікіна», йдеться у плвідомленні пресслужби.

«У Донецькій області оператори 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра», 1-го окремого центру, 412-ї бригади Nemesis та 413-го полку «Рейд» уразили пункт тимчасової дислокації 90-го окремого інженерно-саперного полку 51-ї армії РФ в районі населеного пункту Піонерське», – зазначили військові.

У СБС зауважили, що цей підрозділ сил РФ залучався до мінування та облаштування так званої «лінії Суровікіна» на Херсонському та Запорізькому напрямках, виконував інженерно-саперні завдання на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також здійснював підготовку фахівців інженерно-технічної справи.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



