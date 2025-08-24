Генштаб ЗСУ підтвердив повторний удар по Сизранському НПЗ у Росії

У ніч проти 24 серпня українські військові знову вдарили по Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області Росії, повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України й оприлюднив відповідне відео.



У Генштабі зауважують, що підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та інших нафтопродуктів, які постачаються військам РФ. За даними штабу, у районі розташування об’єкта зафіксовано влучання та детонації.

«Сили оборони України системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, дестабілізацію їх логістичних спроможностей, зокрема у частині постачання пально-мастильних матеріалів, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України», – йдеться у повідомленні.

Раніше низка телеграм-каналів, зокрема Astra, писали про удар дронів по Сизранському НПЗ. Повідомлялося про близько 20 вибухів.

Губернатор області Дмитро Федорищев заявив, що БпЛА атакували «об’єкт промислового підприємства». Про постраждалих він не повідомляв.

Минулого тижня Генштаб ЗСУ повідомляв про ураження Сизранського нафтопереробного заводу у Самарській області РФ – тоді було зафіксовано пожежу і вибухи.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

У Генштабі ЗСУ час від часу підтверджують удари по об’єктах у РФ, задіяних у забезпеченні російської армії, і наголошують, що такі удари триватимуть.