Генштаб ЗСУ підтвердив атаку по Сизранському НПЗ в Росії

У ніч на 15 серпня українські військові вразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, ціль уражено, зафіксовано пожежу і вибухи.



Як зазначається, цей завод є одним з найбільших у системі «Роснефти», він виробляє широкий спектр пального, серед іншого – авіаційний гас, бере участь у забезпеченні збройних сил РФ.

Також було здійснено вогневе ураження пункту управління 132 окремої мотострілецької бригади 51 армії збройних сил РФ у місті Єнакієве на тимчасово окупованій території Донецької області, додають у Генштабі.

Результати ураження уточнюються.



«Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України», – наголошують у ЗСУ.

Раніше російські телеграм-канали повідомляли про атаку безпілотників на «Сизранський нафтопереробний завод»у Самарській області. Місцева влада офіційно це не підтверджувала.

Міноборони РФ заявило про нібито збиття семи українських безпілотників у Самарській області, загалом – 53 дронів над територією дев’яти областей та акваторією Азовського моря.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

У Генштабі ЗСУ час від часу підтверджують удари по об’єктах у РФ, задіяних у забезпеченні російської армії, і наголошують, що такі удари триватимуть.



