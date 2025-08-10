Дрони вперше уразили НПЗ в російській Республіці Комі, це за 2 тисячі кілометрів від України

У місті Ухта в російській Республіці Комі 10 серпня оголосили небезпеку атаки безпілотників, повідомила міська адміністрація у своєму офіційному каналі.

За даними телеграм-каналів, дрони атакували місцевий нафтопереробний завод. У пабліку інформаційної програми «День» повідомляється: «У районі НПЗ упав безпілотник. На НПЗ займання немає, викидів немає». Про яке НПЗ йдеться, не уточнюється.

В Ухті, як повідомили в паблику «Сиктивкар №1», евакуювали торговий центр «Ярмарок», а також НПЗ, розташований поблизу.

Український телеграм-канал Supernova+ стверджує, що атакований об’єкт – це НПЗ «Лукойл-Ухтанафтопереробка».

Крім того, жителі Ухти повідомляли про перебої в роботі мобільного інтернету. На проблеми зі зв’язком також поскаржилися жителі Сиктивкара. В аеропорту Ухти запроваджені тимчасові обмеження на прийом та випуск літаків, повідомив представник Росавіації Артем Кореняко.

За словами тимчасового виконувача обов'язків глави регіону Ростислава Гольдштейна, постраждалих унаслідок падінь безпілотників немає.

Республіка Комі вперше від початку повномасштабної війни зазнала атаки. Відстань до кордону з Україною до цього регіону становить близько двох тисяч кілометрів.